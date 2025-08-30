L’amitié Vietnam - Cuba, un symbole vivant de l’internationalisme authentique

À l’occasion de la visite d’État au Vietnam du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et de sa participation à la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

>> La VNA lance une campagne de soutien au peuple cubain

>> Les Cubains profondément touchés par le soutien du peuple vietnamien

>> Vietnam - Cuba : cap sur l’économie et les investissements

>> Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez attendu au Vietnam

>> La solidarité Vietnam - Cuba continue d’éclairer la voie de la coopération et du développement

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l’amitié bilatérale constitue un symbole vivant de l’internationalisme authentique. Les relations spéciales Vietnam - Cuba, instaurées le 2 décembre 1960, se sont construites sur la base de la solidarité, de la coopération et de la confiance mutuelle dans tous les domaines, avec des similitudes dans les idéaux révolutionnaires et l’esprit indomptable.

Les sentiments profonds et le soutien indéfectible du dirigeant Fidel Castro constituent l’un des fondements les plus solides de ces relations. Parmi les gestes marquants figure la déclaration emblématique de Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner jusqu’à son propre sang !". Cette "camaraderie fraternelle", très rare dans les relations internationales, constitue un patrimoine précieux que le Parti, l’État et les peuples des deux pays chérissent et s’emploient à développer de manière florissante à travers tous les canaux.

Selon l’ambassadeur Lê Quang Long, le soutien de Cuba au Vietnam a été à la fois global et empreint de sacrifices, non seulement sur le plan matériel, mais également sur les plans spirituel et politique. Pendant la guerre au Vietnam, Cuba a soutenu sincèrement et sans condition la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam). Lors de la période de reconstruction d’après-guerre, alors que le Vietnam faisait face à l’embargo, Cuba a été l’un des rares pays à fournir une aide sous forme de médicaments, de vaccins et de denrées alimentaires.

L’ambassadeur a souligné que la relation Vietnam - Cuba revêt la nature d’un partenariat stratégique. Après l’ouverture économique du Vietnam et ses progrès remarquables grâce à la politique de Renouveau (Dôi Moi), le pays est devenu un fournisseur d’aide pour Cuba et a activement plaidé pour la levée de l’embargo américain contre l’île caribéenne. Le Vietnam a également partagé avec Cuba ses expériences en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, notamment dans la mise à jour du modèle économique et social. Cette transition illustre la durabilité et la profondeur des relations bilatérales, qui ne se limitent pas à un simple lien affectif mais se sont développées en un partenariat stratégique substantiel, où les deux parties contribuent et se soutiennent mutuellement en fonction de leurs atouts et de leurs besoins respectifs.

Sur le plan économique, le Vietnam est aujourd’hui le premier investisseur asiatique à Cuba et son deuxième partenaire commercial asiatique. Les échanges bilatéraux ont atteint 250-350 millions de dollars pendant la période 2015-2020, avec l’objectif de porter ce chiffre à 500 millions. Les principales exportations vietnamiennes vers Cuba incluent le riz, l’électronique, les vêtements, les chaussures et les matériaux de construction.

Plusieurs secteurs de coopération sont en plein essor : agriculture (riz, maïs, produits aquatiques), santé (importation de médicaments et vaccins cubains), culture (espaces dédiés à Hô Chi Minh et Fidel Castro), éducation, défense, etc.

Le Vietnam demeure ferme dans sa position de solidarité avec Cuba, en appelant à la levée de l’embargo imposé à ce pays. Cette année marque "l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba", célébrant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025). Les deux parties continueront de promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, en particulier dans la production alimentaire, la recherche et le développement de produits biopharmaceutiques, ainsi que dans le secteur de l’énergie, a déclaré Lê Quang Long.

Au cours des 80 dernières années, sous la direction du Parti et de l’État, le Vietnam a surmonté d’innombrables défis, réalisé des acquis socio-économiques remarquables et affirmé une position de plus en plus élevée sur la scène internationale. Dans ce parcours, l’amitié spéciale avec Cuba a toujours constitué un solide appui, un symbole vivant de l’internationalisme authentique. Le Vietnam ne cessera de cultiver et d’approfondir davantage encore l’amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale avec le pays frère qu’est Cuba, faisant de ces relations un patrimoine inestimable pour les générations futures, a-t-il conclu.

VNA/CVN