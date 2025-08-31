Le Premier ministre rencontre des Vietnamiens en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Chine le 31 août au matin, à l'occasion de sa participation au Sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des géants économiques chinois

>> Un haut législateur chinois entame une visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents à l'événement le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, le vice-président de l'Assemblée nationale Vu Hông Thanh, des dirigeants de ministères, de départements, de secteurs et d'agences centrales, ainsi qu'environ 270 Vietnamiens et étudiants de Tianjin, Pékin, Shanghai, du Shandong, du Guangxi et du Hebei, ainsi que des fonctionnaires et du personnel de l'ambassade, représentant la communauté de plus de 100.000 Vietnamiens en Chine.

L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a déclaré que la communauté vietnamienne en Chine est unie, soudée, dynamique et créative, animée d'un fort patriotisme et d'un esprit national, toujours tournée vers la patrie.

L'ambassadeur s'efforce constamment de contribuer au développement des relations entre les deux pays afin de les approfondir, de les approfondir et de les rendre plus efficaces, et de mettre en œuvre efficacement la politique de soutien à la communauté vietnamienne à l'étranger, a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations chaleureuses, respectueuses et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et des dirigeants du Parti et de l'État à la communauté vietnamienne en Chine à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Rappelant les grandes réalisations récentes du développement socio-économique du pays, le Premier ministre a déclaré que le pays mène une révolution de "réorganisation", axée sur le développement des sciences, des technologies et de l'innovation, et sur la promotion de l'intégration internationale.

Il a affirmé que, parmi les réalisations globales du pays au cours des 80 dernières années, la communauté vietnamienne d'outre-mer en général, et celle de la Chine en particulier, ont apporté une contribution importante, constituant un pont d'amitié et d'échanges entre les peuples du pays hôte, contribuant ainsi aux relations sino-vietnamiennes actuelles.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Parti et l'État accordaient toujours l'attention voulue à la communauté vietnamienne d'outre-mer, étaient toujours à l'écoute de ses idées et aspirations, résolvaient toutes les difficultés et tous les problèmes, facilitaient sa vie et faisaient preuve du noble et sacré "amour national et camaraderie".

Répondant aux propositions et recommandations des Vietnamiens d'outre-mer lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé l'espoir que la communauté s'unirait et s'intégrerait harmonieusement, et que les entreprises vietnamiennes implantées en Chine respecteraient les lois locales, promouvraient la fierté nationale et contribueraient positivement à l'amitié et à la coopération entre les deux pays.

Il a également exprimé l'espoir que les étudiants vietnamiens en Chine acquerraient activement les connaissances et l'expérience chinoises afin de contribuer à la construction et au développement de leur pays. Lors de ses rencontres avec les dirigeants du pays hôte, le Premier ministre a toujours demandé à la partie chinoise d'accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne d'outre-mer et de créer des conditions favorables à son développement, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a espéré que la communauté vietnamienne en Chine sera toujours fière d'être vietnamienne, fière d'avoir une culture imprégnée d'identité nationale et fière du dévouement et des contributions de la communauté à l'amitié Vietnam-Chine, en tant que camarades et frères "toujours verts, toujours durables".

VNA/CVN