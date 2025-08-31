Le SG Tô Lâm reçoit le président du Comité permanent de l’ANP de Chine

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a reçu Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire (ANP) de Chine, en visite officielle au Vietnam pour les célébrations du 80 e anniversaire national et la première réunion du Comité de coopération entre les deux Assemblées nationales.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu, le 31 août à Hanoï, Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire (ANP) de Chine, en visite officielle au Vietnam et pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam et pour présider la première réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) et l’ANP de Chine.

Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient en mémoire et appréciaient profondément le soutien précieux et sincère apportés par le Parti communiste et le peuple chinois. Il s’est félicité qu’en dépit des bouleversements internationaux, les relations entre les deux Partis et les deux pays aient enregistré de nouveaux résultats remarquables, notamment dans la coopération entre les deux organes législatifs.

Il a réaffirmé que le Vietnam considérait le développement de ses relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier ordre dans sa politique extérieure indépendante, autonome, dec multilatéralisation et diversification, en lien avec sa politique de défense des "quatre non".

Pour sa part, Zhao Leji, a adressé ses chaleureuses félicitations au peuple vietnamien à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Il a salué les acquis obtenus par le Vietnam au cours des huit dernières décennies, sous la direction du Parti communiste du Vietnam ainsi que son rôle et son prestige croissants sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant chinois a affirmé que Pékin attachait une grande importance au partenariat de coopération stratégique intégral et à la communauté d’avenir partagé de portée stratégique entre la Chine et le Vietnam, en en faisant une priorité dans sa diplomatie de voisinage. Il a exprimé le soutien de la Chine au Vietnam dans l’organisation réussie de son XIVe Congrès national du Parti, la poursuite du Đổi Mới (Renouveau), de l’industrialisation et de la modernisation et dans la construction du socialisme.

Pour approfondir davantage les relations bilatérales, le secrétaire général Tô Lâm a proposé de consolider la confiance politique et la coordination stratégique entre les deux Partis et les deux pays ; d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération sur les canaux du Parti, du gouvernement, des assemblées, des organisations de masse, ainsi que dans les domaines clés tels que la sécurité publique, la défense et la diplomatie.

Il a également appelé à renforcer le rôle des organes législatifs dans la promotion de la connectivité économique, en accordant une priorité à la coopération ferroviaire, au développement d’un commerce équilibré et durable et au renforcement de la coopération scientifique et technologique dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie nucléaire, la 5G et la 6G.

Concernant la question de la Mer Orientale, Tô Lâm a exhorté les deux pays à mieux gérer leurs différends, à respecter les intérêts légitimes de chacun, et à œuvrer ensemble au maintien de la paix et de la stabilité, créant ainsi un environnement favorable au développement de leurs deux nations socialistes.

Zhao Leji a exprimé son accord avec les propositions du secrétaire général du Parti Tô Lâm, tout en affirmant que la Chine était prête à mettre en œuvre les résultats obtenus lors de la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti et président Xi Jinping. Il a souligné l’importance de renforcer la confiance politique, de promouvoir une coopération substantielle et de développer la connectivité stratégique entre les deux économies, tout en élargissant les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, du tourisme et des contacts entre les peuples.

Il a insisté sur le fait que cette visite sera marquée par la tenue conjointe de la première réunion du Comité de coopération entre l’ANP et l’ANV, un jalon qui contribuera de manière pratique à la consolidation d’une relation stable, saine et durable entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère.

VNA/CVN