Le dirigeant cubain arrive à Hanoï, entamant sa visite d'État au Vietnam

Le Premier secrétaire du Parti communiste et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, accompagné de son épouse Lis Cuesta Peraza, est arrivé à Hanoï le 31 août au matin pour une visite d'État au Vietnam, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse.

Au cours de cette visite de trois jours, ils assisteront également à une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'août et la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre.

La délégation cubaine a été accueillie à l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et président de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Dang Khanh Toàn, vice-président du Bureau du Comité central du Parti, Cân Dinh Tài, vice-président du Bureau présidentiel, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, et de nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie.

La solidarité traditionnelle, l'amitié particulière et la coopération globale entre le Vietnam et Cuba ont servi de modèle aux relations internationales et sont devenues un flambeau pour leur collaboration et leur développement, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, à la presse avant la visite.

Cette relation, fondée par le Président vietnamien Hô Chi Minh, le héros national cubain José Martí et le dirigeant Fidel Castro, a résisté à l'épreuve du temps.

Au cours des 65 dernières années, elle s'est développée autour de trois piliers : la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement et les échanges interpersonnels, a-t-il déclaré. La confiance politique a été renforcée par des échanges fréquents de délégations de haut niveau, notamment la visite d'État à Cuba en septembre 2024 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, considérée comme une étape historique qui a ouvert un nouveau chapitre dans cette relation privilégiée.

Ce partenariat va bien au-delà des intérêts commerciaux. Le Vietnam a récemment lancé une campagne nationale de collecte de fonds pour le peuple cubain à l'occasion de l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba et du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Dang Hoàng Giang a affirmé que cette visite soulignait une fois de plus la solidarité durable entre le Vietnam et Cuba, modèle de collaboration dans l'intérêt des deux nations, tout en contribuant aux efforts conjoints pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

