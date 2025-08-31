Remise à titre posthume du titre de "Héros des Forces armées populaires" au général Bùi Thiên Ngô

À l’occasion des 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, le général Bùi Thiên Ngô a été honoré à titre posthume du titre de "Héros des Forces armées populaires", lors d’une cérémonie à Hanoï.

>> Remise de l'Ordre de défense de la Patrie à trois policiers décédés

>> Remise à titre posthume de la médaille du courage à un citoyen

>> De nombreuses activités organisées pour honorer la Police populaire du Vietnam

Le ministère de la Police a organisé, le 31 août à Hanoï, une cérémonie solennelle de remise à titre posthume du titre de "Héros des Forces armées populaires" pour le général Bùi Thiên Ngô, ancien membre du Bureau politique (VIIe mandat) et ancien ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministère de la Police.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a remis la distinction à la famille du général Bùi Thiên Ngô, marquant ainsi la reconnaissance et la gratitude du Parti, de l’État et du peuple pour ses contributions éminentes à la cause révolutionnaire du pays.

La vie et la carrière du général représentent un exemple éclatant de fidélité et d’engagement d’un communiste authentique, d’un dirigeant exemplaire du Parti et de l’État, d’un commandant hors pair de la Police populaire vietnamienne. Avec un sens élevé du devoir envers la nation et le peuple, il a consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays, le bonheur du peuple et l’idéal socialiste.

Tout au long de son parcours révolutionnaire, dans les différentes fonctions qu’il a exercées, il n’a jamais reculé devant les difficultés et les sacrifices, faisant preuve de vision stratégique et d’une application créative des orientations du Parti. Ses contributions furent déterminantes pour la protection de la sécurité, de l’ordre public et pour l’édification d’une force de Police populaire intègre et solide.

S’exprimant lors de la cérémonie, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a affirmé que la Police populaire vietnamienne gardait à jamais en mémoire et honorait les contributions inestimables de l’ancien ministre Bùi Thiên Ngô ainsi que celles des générations de dirigeants et de policiers qui l’ont précédé.

Leurs mérites resteront à jamais une source de fierté et un patrimoine spirituel inestimable pour l’ensemble de la force.

VNA/CVN