Un haut législateur chinois entame une visite officielle au Vietnam

Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, ainsi qu'une délégation de haut rang du Parti et de l'État chinois, sont arrivés le 31 août à midi, à l'aéroport international de Nội Bai à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la visite de trois jours, effectuée à l'invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Trân Thanh Mân, Zhao Leji participera également à une cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale du Vietnam le 2 septembre, et coprésidera la première réunion du comité de coopération entre l'AN vietnamienne et l'APN chinoise.

La délégation chinoise a été accueillie à l'aéroport par le vice-président de l'AN, Trân Quang Phuong, le vice-président du Bureau du Comité central du Parti, Dang Khanh Toàn, le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, et le vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires publiques de l'AN, Dôn Tuân Phong.

Dans une interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Pékin avant son voyage, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a déclaré que la visite de Zhao Leji témoigne du respect mutuel et de la forte volonté politique des deux pays d'approfondir leur partenariat de coopération stratégique global.

La visite officielle du plus haut législateur chinois et sa coprésidence de la première réunion du comité de coopération entre l'AN vietnamienne et l'APN chinoise renforceront non seulement la coopération législative, mais aussi les avancées diplomatiques du Parti, de l'État, du gouvernement, de l’AN et du peuple. Cela constitue une base politique solide pour une collaboration plus forte, plus stable et plus efficace dans tous les domaines, notamment la politique (diplomatie), la défense (sécurité), le commerce, l'investissement, la science (technologie) et les échanges interpersonnels.

Par ailleurs, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a déclaré que ce voyage était l'occasion pour le Parti et le gouvernement chinois d'adresser leurs chaleureuses félicitations à leurs homologues vietnamiens à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, témoignant ainsi du respect de la Chine pour les relations bilatérales et la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Cette visite témoigne également du soutien fort et de l'étroite amitié de la Chine avec le Vietnam, affirmant leur soutien mutuel et leur engagement commun en faveur de la voie du socialisme, mettant en œuvre les conceptions communes des hauts dirigeants des deux partis et des deux nations, et faisant progresser la construction de la communauté Vietnam - Chine.

VNA/CVN