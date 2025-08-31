Le Vietnam et la Chine s'appuient sur les "souvenirs rouges" pour un avenir

Les visites passées et à venir de hauts dirigeants vietnamiens et chinois témoignent d'un soutien fort aux événements majeurs de l'autre partie, tout en réaffirmant les liens étroits et les " souvenirs rouges" partagés entre les deux Partis et les deux nations, a déclaré à la presse l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

L'interview a eu lieu alors que le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh participe au Sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Chine, du 31 août au 1er septembre, à l'invitation du pays hôte. Il s'agira du plus grand sommet depuis la création de l'OCS il y a 24 ans.

Le président vietnamien Luong Cuong effectuera également un voyage de travail en Chine du 2 au 4 septembre pour assister à une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme.

Parallèlement, Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), dirigera une délégation de haut rang du Parti et de l'État lors d'une visite officielle au Vietnam du 31 août au 2 septembre.

Le président Zhao Leji participera à une cérémonie solennelle marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'août et la Fête nationale du Vietnam le 2 septembre, et coprésidera la première session du comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'APN.

Selon l'ambassadeur, l'OCS regroupe désormais dix États membres, quatorze partenaires de dialogue et deux pays observateurs, affirmant ainsi son rôle et son influence dans la région et dans le monde. Elle a mis en place un modèle de coopération visant à préserver la paix, promouvoir la prospérité, améliorer les conditions de vie des populations, partager les acquis et se tourner vers l'avenir.

Alors que le Vietnam progresse régulièrement dans la poursuite de ses objectifs du double centenaire, à savoir la construction du Parti et le développement national, la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet de l'OCS 2025 témoigne de la détermination du pays à approfondir son intégration internationale.

Il a décrit la cérémonie du 3 septembre en Chine comme une occasion pour les nations de rendre hommage au combat de l'humanité pour la justice et la paix. Durant ces années difficiles, le Président Hô Chi Minh a effectué de nombreuses missions en Chine, soutenant la cause de la résistance du peuple chinois, tandis que le peuple chinois a soutenu avec constance la révolution vietnamienne, forgeant des liens de "camaraderie et de fraternité" qui demeurent un précieux "souvenir rouge" pour les deux nations.

Dans un contexte d'incertitudes mondiales, la présence du président Luong Cuong à la célébration en Chine témoigne de la détermination du Vietnam, aux côtés d'autres nations éprises de paix, à poursuivre sur la voie de la paix et du développement, tout en réaffirmant leur engagement commun à préserver la paix et la stabilité régionales, a déclaré le diplomate.

Auparavant, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, avait effectué une visite historique au Vietnam en avril 2025. Ces contacts de haut niveau transcendaient les relations bilatérales et montraient clairement la détermination commune des deux pays à poursuivre ensemble leur construction et leur progression sur la voie du socialisme, et à contribuer activement à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Il a ensuite évoqué la visite de Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) au Vietnam, précisant que ce voyage était effectué à l'invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân. À la tête d'une délégation de haut niveau du Parti et du gouvernement, le président Zhao Leji participera au 80e anniversaire de la Révolution d'août et à la Fête nationale du Vietnam, et coprésidera aux côtés du président de l’AN Trân Thanh Mân la première session du comité de coopération entre les deux organes législatifs.

Selon le diplomate chinois, ce voyage est l'occasion pour le Parti et le gouvernement chinois d'adresser leurs chaleureuses félicitations à leurs homologues vietnamiens à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale. Cette visite témoigne du respect de la Chine pour les relations bilatérales et de la construction d'une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique. Elle témoigne également du soutien indéfectible et de l'étroite amitié de la Chine avec le Vietnam, affirmant leur soutien mutuel et leur engagement commun en faveur de la voie du socialisme, mettant en œuvre les visions communes entre les hauts dirigeants des deux Partis et nations, et faisant progresser la construction de la communauté Chine - Vietnam.

Il a souligné que la promotion intensive et concrète de la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam constitue une priorité absolue dans les relations bilatérales actuelles. Pour atteindre cet objectif, les deux parties doivent renforcer les mécanismes de coopération entre les deux Partis, gouvernements et législatures, ainsi que dans d'autres domaines.

Ces dernières années, les deux partis ont régulièrement organisé des échanges de haut niveau, des séminaires théoriques et des formations de cadres ; les deux gouvernements ont maintenu le fonctionnement de leur comité de pilotage pour la coopération bilatérale ; et les entreprises et les citoyens vietnamiens et chinois ont également participé à de fréquents mécanismes de coopération.

L'ambassadeur a souligné que, lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping au Vietnam en avril 2025, les deux parties ont annoncé l'élévation au niveau ministériel du mécanisme de dialogue stratégique "3+3" dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité publique. Il s'agit du premier mécanisme ministériel de ce type au monde, reflétant la détermination des deux pays socialistes, dirigés par les Partis communistes, à préserver leur régime et leur sécurité nationale tout en contribuant à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

La coprésidence de la première session du comité de coopération par le président Zhao Leji marquera une nouvelle étape dans la coopération entre les deux organes législatifs, a-t-il souligné, ajoutant que cet événement marque non seulement une nouvelle étape dans la coopération institutionnalisée entre les deux pays, mais contribue également à promouvoir l'édification d'un État de droit socialiste dans chaque pays, tout en élargissant l'espace pour un développement stable et durable de l'amitié Vietnam-Chine.

Concernant le développement du Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine ces dernières années et les principales orientations de coopération pour l'avenir, l'ambassadeur a rappelé qu'en décembre 2023, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping avait effectué une visite historique au Vietnam. Lors de cette visite, les hauts dirigeants des deux pays ont convenu de construire conjointement une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam d'importance stratégique, fondée sur l'approfondissement du Partenariat de coopération stratégique global. Il s'agit d'une nouvelle étape dans les relations entre les deux Partis et les deux États, impulsant l’œuvre de l'édification du socialisme dans chaque pays, tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

En tant que voisins proches entretenant une relation de complicité, la construction d'une communauté d’avenir partagé entre le Vietnam et la Chine revêt à la fois une profondeur historique et une pertinence contemporaine. Premièrement, elle témoigne de la lutte commune des deux partis et de leurs peuples pour l'indépendance nationale, forgeant le lien traditionnel de "camaraderie et de fraternité".

Deuxièmement, elle affirme les idéaux communs que poursuivent les deux parties. Le Vietnam et la Chine partagent un "gène rouge", plaçant systématiquement le peuple au centre et adhérant à la voie socialiste adaptée à leur situation nationale. Tout au long de cette voie, les deux nations ont continuellement échangé des perspectives théoriques, tiré des enseignements de la pratique et contribué au mouvement socialiste mondial.

Troisièmement, elle reflète une aspiration commune pour l'avenir. Chaque partie considère le développement de l'autre comme une opportunité pour elle-même, favorisant la coopération dans les chaînes de production et d'approvisionnement, l'expansion dans les industries émergentes et la modernisation, posant ainsi les bases d'une coopération bilatérale qui atteindra de nouveaux sommets.

Des décennies de pratique ont montré que lorsque les relations entre le Vietnam et la Chine se développent fructueusement, la construction nationale de chaque pays bénéficie de conditions favorables et leurs populations en tirent des avantages tangibles. Aujourd'hui, la Chine accélère sa modernisation, typiquement chinoise, dans le cadre du 14e Plan quinquennal, tandis que le Vietnam se prépare au XIVe Congrès national du Parti, ouvrant une nouvelle étape de son développement. Dans ce contexte, l'amitié sino-vietnamienne devient de plus en plus un moteur de croissance économique et un soutien solide pour les deux pays sur leur propre voie.

Pour l'avenir, l'ambassadeur a déclaré que la coopération bilatérale se concentrerait sur plusieurs domaines clés, notamment la politique. Le maintien du rôle moteur du Parti communiste et du régime socialiste demeure la caractéristique et le fondement solide de la relation. Les deux parties continueront de renforcer leurs échanges en matière de gouvernance nationale et de se soutenir mutuellement dans la construction du Parti et le développement national.

S'agissant de la coopération pratique, il a déclaré qu'au cours des dernières années, grâce au renforcement des liens sino-vietnamiens, la coopération bilatérale est devenue plus substantielle, plus efficace et de meilleure qualité. Grâce à leurs modèles de développement distinctifs, les deux économies ont maintenu une croissance rapide, améliorant les conditions de vie de leurs populations et démontrant des avantages par rapport à de nombreuses autres économies en développement.

Les deux pays bénéficient de conditions favorables pour renforcer la connectivité de leurs chaînes de production et d'approvisionnement, améliorer la qualité des échanges commerciaux et des investissements, et élargir leur collaboration dans les domaines de haute technologie. Le Vietnam attire de plus en plus d'entreprises chinoises, tandis que leurs chaînes d'approvisionnement étroitement intégrées stimulent la croissance d'industries connexes à plus forte valeur ajoutée – un modèle de coopération peu commun.

Depuis le second semestre 2024, sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Comité central du PCV a démontré sa force politique et sa détermination, guidant l'ensemble de la population vers l'accélération de la rénovation, de l'intégration et du développement. Le PCV s'est concentré sur quatre piliers : l'innovation, l'intégration internationale, l'élaboration et l'application des lois, et le développement du secteur privé, tout en rationalisant résolument son appareil organisationnel et en réorganisant les unités administratives provinciales et municipales, obtenant des résultats sans précédent.

Il existe de solides raisons de croire que sous la direction du Secrétaire général Tô Lâm et du Comité central du PCV, le Parti et le peuple vietnamiens organiseront avec succès le XIVe Congrès national du Parti, faisant entrer le pays dans une nouvelle ère de développement et apportant des contributions plus importantes et plus efficaces à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde, a conclu l'ambassadeur.

