Une délégation de la VAST et de l’USTH en visite de travail en France

Des responsables de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) et une délégation de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST), conduite par son vice-président, le P r . Lê Truong Giang, ont été reçus au ministère français de l’Éducation nationale et de la Jeunesse par le sous-directeur des relations internationales, Nicolas Marques, le directeur de France Éducation, Hervé Ferrage, et Benoit Talleu, représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR).

>> Le double diplôme, excellent atout de l’USTH

>> Collaborations entre l’USTH, l’INP Bordeaux et son École nationale supérieure en performance industrielle et maintenance aéronautique

>> Rencontre entre des dirigeants de l'USTH et des partenaires bordelais à l’Institut Evering

"Nous sommes aujourd’hui en train de façonner les contours d’un partenariat de campus professionnel d’excellence à Hanoï sur la thématique de l’industrie 4.0, qui est au cœur de la stratégie de l'USTH et en pleine cohérence avec les axes de développement souhaités par le Vietnam. La réunion a été très riche et dessine la feuille de route à suivre à la fois au niveau ministériel et sur le terrain, avec notamment le soutien du groupe français Dassault Systèmes", déclare Jean-Marc Lavest, recteur principal de l’USTH.

De même, les échanges ont été très fructueux entre France Université (FU) représentée par son président, le Pr. Guillaume Gelle, accompagné de son directeur des relations internationales, le Pr. François Pernot, et la délégation vietnamienne conduite par l’USTH et le vice-président de la VAST, le Pr. Lê Truong Giang, qui a notamment apprécié la vision claire et stratégique de FU, porteuse de la voix des universités françaises auprès du gouvernement et du parlement français.

Le Pr. Jean-Marc Lavest a soulevé la question de l’adhésion de l’USTH en tant que membre associé de France Université, en tant qu’université franco-vietnamienne porteuse de nombreux diplômes co-délivrés par des universités françaises. Selon FU, cette demande fait sens dans le cadre l’évolution de l’USTH, de ses missions et de sa récente accréditation institutionnelle 2023-2028 par le Hcéres.

La VAST et l’USTH se sont également rendues à l’école d’ingénieurs ISAE SupMéca à Paris. L’histoire veut que le premier président de la VAST ait fait une partie de son parcours à SupMéca, étant alors l’une des écoles d’application de polytechnique. Aujourd’hui, l’USTH et ISAE-SupMéca dessinent ensemble un nouveau parcours en mécatronique de niveau Master à Hanoï, qui intègrera la philosophie des écoles d’ingénieurs avec une construction pédagogique axée sur un triptyque homogène formation-projets-expertise en entreprise.

Philippe Girard, directeur de ISAE SupMeca, et Jean-Marc Lavest sont convaincus de ce partenariat stratégique entre les deux établissements à la fois en matière de formation et sur le plan de la recherche.

Texte et photos : USTH/CVN