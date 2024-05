Rencontre entre des dirigeants de l'USTH et des partenaires bordelais à l’Institut Evering

Deux responsables de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) ont eu une rencontre mercredi 22 mai avec leurs homologues bordelais à l’Institut Evering, une plateforme qui structure et développe l’offre de formation et d’innovation dans le domaine de l’ingénierie et de la gestion du cycle de vie des systèmes aéronautiques.

>> Le double diplôme, excellent atout de l’USTH

>> Collaborations entre l’USTH, l’INP Bordeaux et son École nationale supérieure en performance industrielle et maintenance aéronautique

>> Antoine, officier élève de l’armée française de l’air et de l’espace qui réalise un stage à l’USTH

Photo : USTH/CVN

Jean Marc Lavest, Recteur principal, et Ngô Quang Minh, directeur adjoint du Département aéronautique de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) ont rencontré mercredi 22 mai leurs homologues bordelais à l’Institut Evering.

L'Université de Bordeaux et l’École d'ingénieurs ENSPIMN - INP Bordeaux ont uni leurs forces en 2019 pour créer cette plateforme unique en France dédiée à la maintenance aéronautique.

Situé en plein cœur de la zone aéroportuaire de Bordeaux Mérignac, Evering s'appuie sur deux sites : les campus de Mérignac et de Talence. Il bénéficie d'un environnement privilégié grâce à la proximité de nombreuses entreprises aéronautiques. Actuellement, l'institut propose des formations de niveau BAC+3 (Bachelor) à BAC+5 (Master) en aéronautique et transports, ainsi que d’autres formations liées à la maintenance aéronautique.

Cette visite s’est conclue par la perspective de nombreux projets entre l’USTH et l’Institut Evering, notamment concernant l’accueil d'étudiants français et vietnamiens, un partenariat pédagogique avec des enseignants invités et une réflexion autour d'un Master USTH dans le secteur de la maintenance. Jean Marc Lavest est enthousiaste quant au modèle de l’Institut Evering, dont l’environnement exceptionnel et la proximité avec les acteurs du secteur aéronautique font de cette plateforme "un exemple intéressant à suivre pour l'USTH !".

À propos de l'USTH Créée en 2009 par accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), ou l’Université Vietnam - France, forme les étudiants selon le processus de Bologne, sous l’égide de l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie et soutenue par un Consortium de 30 universités et organismes français de recherche. Ses formations de master sont accréditées par le ministère de l’Enseignement supérieur français et l’USTH est habilitée institutionnellement par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres).

USTH/CVN