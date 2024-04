Le double diplôme, excellent atout de l’USTH

L’USTH propose trois filières de formation dans le cadre du programme de doubles diplômes universitaires : biotechnologie - recherche médicamenteuse, technologies de l’information et de la communication, et chimie. Les étudiants poursuivront les deux premières années à l’USTH et la troisième dans une université partenaire en France. À la fin de leurs études, ils recevront deux diplômes de bachelor et de licence : l’un délivré par l’USTH et l’autre par une université française.

Formation de ressources humaines de qualité

Pour ce faire, ils bénéficient également de cours de français supplémentaires dès la première année afin d’atteindre le niveau B2 en fin de 2e année, ce qui facilitera leur adaptation et leur rapide intégration dans leur vie étudiante en France.

Avec la mise en place de ce programme universitaire de double diplôme, l’USTH confirme son rôle dans la formation de ressources humaines de qualité dans le domaine des sciences et technologies, et renforce sa coopération avec les universités françaises.

L’USTH, également connue sous le nom d’Université Vietnam - France, forme ses étudiants selon le processus de Bologne (processus de rapprochement des systèmes d’études supérieures européens), sous l’égide de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST), avec le soutien du Consortium USTH, composé de 30 universités et organismes français de recherche. Les formations en master sont accréditées par le ministère français de l’Enseignement supérieur et l’USTH est institutionnellement habilitée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).

L’USTH propose une durée d’études universitaires de trois ans seulement. Les étudiants recevront un diplôme mondialement reconnu et délivré par une université française, ce qui constitue un avantage considérable pour toute candidature à un emploi ou une poursuite d’études en France ou dans n’importe quel autre pays.

“Ces programmes de formation ont été reconnus par le Hcéres en France et en Europe. Au Vietnam, seules cinq universités sont accréditées par cette organisation. Actuellement, l’USTH est la seule encore en cours d’évaluation”, a expliqué le Pr. agrégé-Dr. Nguyên Hai Dang, vice-recteur de l’USTH.

En outre, les étudiants possèdent de bonnes compétences en anglais et en français, tant en termes de communication courante que de vocabulaire technique exigé par leurs spécialités, ce qui leur offre un avantage indéniable pour accéder à des opportunités de carrière attractives.

Rayonnement mondial

“Cette collaboration est bénéfique pour les deux parties. L’USTH forme des étudiants à vocation internationale, qui bénéficient de cours en anglais dispensés par des enseignants d’horizons variés et de pratiques complémentaires. L’Université Paris Cité, et notamment ses enseignants, enrichit ses méthodes d’enseignement par le contact avec une autre culture. Les deux populations élargissent ainsi leur réseau. Cela permet à Paris Cité, en retour, de rayonner à l’international”, a souligné Benoit Piro, professeur de chimie à l’Université Paris Cité et intervenant à l’USTH depuis des années.

Les étudiants ont l’opportunité de découvrir l’environnement d’apprentissage des sciences et technologies dans des universités prestigieuses du Consortium USTH. Ils s’intègrent également à la vie locale à travers la culture, la gastronomie et les destinations emblématiques de la France.

De plus, l’université reçoit de nombreux étudiants internationaux dans le cadre de programmes d’échanges et de stages. Ils ont la possibilité d’améliorer leur niveau en langues étrangères et donc leur adaptabilité pour leurs stages et leurs futurs emplois à l’étranger.

“Outre la langue et la connaissance d’une culture différente ainsi que l’ouverture d’esprit que cela implique, le réseau professionnel déjà établi à l’international contribue à former des jeunes diplômés performants, innovants et capables de contribuer au développement de leurs structures d’accueil. Il est important de noter qu’en France, les jeunes ingénieurs sont tenus d’internationaliser leur parcours par le biais d’un stage à l’étranger avant l’obtention de leur diplôme. Le Vietnam est donc parfaitement en phase avec cette exigence”, a précisé Benoit Piro.

“L’apprentissage à l’étranger ne se limite pas à l’obtention d’un diplôme, il s’agit également de créer des liens. Les étudiants en échange ont l’opportunité de découvrir le monde, de s’adapter à de nouvelles cultures et de se faire des amis pour la vie”, a ajouté M. Dang.

“Les étudiants ne paient que les frais de scolarité au Vietnam, ce qui rend les coûts raisonnables. Ils n’ont pas à dépenser beaucoup d’argent dans le processus de formation”, a-t-il affirmé.

Cycle de master

Depuis 2022, l’USTH dispose de cinq programmes de co-diplôme au niveau du cycle de master. À l’issue de leur formation, les étudiants se voient décerner deux diplômes : l’un par l’USTH et l’autre par un établissement français partenaire. Ces programmes couvrent divers domaines, à savoir les sciences des matériaux avancés et les nanotechnologies, les sciences appliquées à l’environnement, les technologies de l’information et la communication, les biotechnologies (plantes, biomédical, pharmacie) et l’espace.

Les programmes de master sont dispensés entièrement en anglais avec la participation de 20 universités et instituts de recherche réputés dans le domaine des sciences et technologies au sein du Consortium USTH tels que l’Université Paris Cité, l’Université d’Aix-Marseille, l’Université de Paris, l’Université de Montpellier, l’Université de Paris Diderot (Paris VII), l’Université de La Rochelle, l’Université de Limoges, l’Institut national polytechnique de Toulouse, l’Observatoire de Paris...

Les étudiants évoluent dans un environnement international de haute qualité sous la direction et l’enseignement de professeurs expérimentés du Vietnam et des universités prestigieuses et organismes de recherche français participant à la co-délivrance de ces diplômes.

“Le co-diplôme est particulier car les cours, organisés sur trois semestres, ont lieu en intégralité à Hanoï, donné pour moitié par des enseignants vietnamiens et pour moitié par des enseignants français qui font le déplacement. Les étudiants ont la possibilité de faire leur 4e semestre en France, sans que ce ne soit obligatoire”, a affirmé Benoit Piro.

“Tout étudiant motivé et capable de suivre une formation scientifique en langue anglaise, prêt à s’expatrier au moins le temps d’un stage mais souvent pour plus longtemps, pour la préparation d’une thèse ou d’un doctorat par ensemble, aura intérêt à suivre une formation internationale telle que celle dispensée par l’USTH. Les profils d’étudiants sont très larges académiquement et socio-économiquement variés. Tout titulaire d’un bachelor en chimie, éventuellement d’un bachelor en physique, est éligible”, a-t-il insisté.

Accès à un enseignement international

Ces avantages permettent aux étudiants, une fois leur diplôme obtenu, de bénéficier de conditions favorables pour poursuivre un chemin de recherche approfondie à l’étranger ainsi que développer leur carrière dans de grands groupes, organisations et entreprises du pays et de l’étranger.

“Les étudiants évoluent dans un programme d’études aux standards internationaux et sont accompagnés par des enseignants étrangers dévoués et enthousiastes qui aiment le Vietnam et souhaitent aider les étudiants vietnamiens dans la recherche scientifique”, a confié le Pr. agrégé - Dr. Ngô Duc Thành, directeur du Département Espace et Applications de l’USTH.

“Chaque module se fait sur une courte période d’une à deux semaines en raison des exigences de mobilité des professeurs étrangers. Les étudiants doivent donc emmagasiner une grande quantité de connaissances et prendre ensuite le temps de les comprendre et les approfondir”, a confié M. Thành.

“La préparation à l’intégration dans un nouvel environnement, une nouvelle culture et avec de nouveaux camarades est très importante. Les étudiants doivent apprendre une langue étrangère et les connaissances nécessaires pour s’adapter à tant de nouveautés. L’apprentissage du français est très important. L’USTH prodigue des cours de français langue étrangère. La connaissance d’une langue étrangère supplémentaire facilitera l’apprentissage des étudiants à l’étranger”, a-t-il conseillé.

Texte : Nguyên Thành/CVN

Photos : USTH/CVN