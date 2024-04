Collaborations entre l’USTH, l’INP Bordeaux et son École nationale supérieure en performance industrielle et maintenance aéronautique

Dans le cadre d’une double convention signée entre l’Université des sciences et des technologies de Hanoï -USTH et l’INP Bordeaux d’une part et l’École nationale supérieure en performance industrielle et maintenance aéronautique Bordeaux d’autre part, une délégation composée du directeur, Loïc Lavigne, de Christelle Rouby responsable des relations internationales et de Benoit Deltheil, enseignant, a été reçue, lundi 15 avril, par le recteur principal Jean Marc Lavest, le directeur de la recherche, de l'innovation et du transfert de technologie, Luc Le Calvez et les directeurs des département "Aeronautics, Space and Application", "Applied Engineering & Technology" de l’USTH.

>> USTH - un parcours quindécennal de développement

>> Bourses d’excellence de l’ambassade de France aux étudiants de l'USTH

>> Contribution de l’USTH à la francophonie vue par Laurent Sermet

Photo : USTH/CVN

Ces accords prévoient des interventions à l’université Vietnam France ainsi que l’accueil d’étudiants de troisième année de l’ENSPIMA pour qu’ils effectuent leur mobilité obligatoire dans le cycle de cette école d’ingénieurs, notamment dans le département de "Space and Application".

En effet, l'ENSPIMA forme en 3 ans des ingénieurs de haut niveau capables de concevoir et mettre en œuvre les méthodes et techniques liées à la maintenance et à la performance industrielle des entreprises aéronautiques, spatiales et de défense. Fortement adossée à une recherche d'excellence et au transfert de technologie, cette formation évolue continuellement afin de répondre aux besoins exprimés par le monde socio-économique. Elle est également ouverte à l'international, en offrant aux élèves-ingénieurs la possibilité d'effectuer un semestre à l'étranger. L’USTH bénéficie de la réciproque et peut envoyer des étudiants de troisième année de Bachelor à l’étranger.

Photo : USTH/CVN

L’ENSPIMA a lancé, en 2019, en partenariat avec l’Université́ de Bordeaux, l’Institut Evering dédié aux formations aéronautiques (Bachelor et Master) pour positionner le campus bordelais comme un acteur majeur de la formation, de la recherche et du transfert de technologie dans les domaines aéronautique et spatial. À l’occasion de son prochain déplacement en France, c’est tout naturellement que Jean Marc Lavest, recteur principal de l’USTH visitera l’Institut Evering pour envisager d’autres axes de collaborations.

"Bordeaux est la troisième convention que nous signons avec le réseau des INP, après Toulouse, Clermont. L’USTH doit apprendre des modèles de gouvernances et d’efficacité industrielles qui sont au cœur des INP afin de renforcer sa stratégie de développement au Vietnam" rappelle également le recteur principal.

USTH/CVN