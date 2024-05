Éducation

L'Espace culturel de Hô Chi Minh dans les écoles

Le 23 mai, lors de la Conférence préliminaire sur la mise en œuvre de l'Espace culturel de Hô Chi Minh dans le secteur de l'éducation et de la formation, les représentants des écoles ont partagé de nombreux bons modèles et idées pour la construction d'un espace culturel de Hô Chi Minh et pour une meilleure éducation des élèves.

Lors de cette réunion, Nguyên Kim Luyên, chef adjoint du Bureau politique et idéologique du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la construction de l'Espace culturel de Hô Chi Minh était l'une des tâches clés de l'éducation politique et idéologique des jeunes.

À compter de l'année scolaire 2022-2023, le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a demandé aux établissements scolaires de promouvoir une culture scolaire axée sur l'éducation à la pensée, à l'éthique et au mode de vie révolutionnaires, encourageant ainsi la volonté des élèves.

Jusqu'à présent, 100% des établissements d'enseignement ont mis en place l'Espace culturel de Hô Chi Minh, adapté aux conditions spécifiques de chacun, et l'ont combiné avec une présence dans le cyberespace, l'utilisation des technologies de l'information et la transformation numérique.

Plus précisément, l'ensemble des écoles compte plus de 1.418 modèles et objets exposés, dédiés à l'enseignement et à l'apprentissage dans les domaines de l'histoire, de la littérature, de l'éducation locale et de l'éducation civique. Ces ressources servent aux activités scolaires et aux expériences sur l'idéologie, l'éthique et le style de Hô Chi Minh, ainsi qu'à la promotion des traditions patriotiques et de la fierté nationale.

Lors du bilan préliminaire, le directeur du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Hiêu, a souligné que ces activités doivent éviter la formalité, la vanité et le gaspillage et conduire à des résultats concrets.

En particulier, l'éducation des élèves peut débuter par des actions simples, telles que suivre les "Cinq enseignements de l'Oncle Hô", les sensibiliser aux traditions patriotiques, à la fierté nationale et leur apprendre comment contribuer activement à la construction de notre pays en devenant de bons citoyens.

Texte et photos : Quang Châu/CVN