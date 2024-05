Le Vietnam soutient le rôle de l'UNESCO dans la promotion de l'éducation

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion des ambassadeurs du Groupe des amis de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie à New York, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a salué les efforts du groupe pour faire avancer les contenus et les engagements liés à l'éducation.

Il a suggéré d'organiser des activités entre le groupe et les pays membres de l'ONU pour intensifier le dialogue et partager des informations, des initiatives et des expériences en matière d'éducation.

La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina J.Mohammad, a souligné la nécessité de se concentrer sur le financement de l'éducation et les droits des enseignants, et d'optimiser la transformation numérique dans ce domaine.

Lancé le 24 janvier 2019, le Groupe des amis de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie défend le plaidoyer et la sensibilisation sur les engagements mondiaux en matière d'éducation, notamment par une contribution concrète aux processus intergouvernementaux ainsi que par l'organisation de réunions de haut niveau et d'experts. Il compte actuellement près de 50 membres.

VNA/CVN