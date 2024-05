Hô Chi Minh-Ville

Deux lycéens remportent le 2e prix international avec leur logiciel de reconstruction cardiaque

Les deux élèves qui viennent d'inscrire leur nom sur le prestigieux tableau d'or du Regeneron ISEF sont Nguyên Lê Quôc Bao et Lê Tuân Hy, du lycée d’élite Lê Hông Phong, 5 e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville. Ils ont été classés deuxième, signant ainsi la meilleure réalisation de la délégation vietnamienne depuis 2012.

Ils sont les auteurs du projet "Logiciel intégrant l'apprentissage profond pour segmenter et reconstruire des structures cardiaques monolithiques dans un espace 3D simulé pour des applications en pratique médicale".

Photo : CTV/CVN

Le projet de ces deux élèves met l'intelligence artificielle (IA) au service des médecins et experts en imagerie pour fournir des résultats de diagnostic à partir de tomodensitogrammes en recréant des images 2D converties en 3D simulées, facilitant ainsi la pratique médicale.

Avec ce projet, Nguyên Lê Quôc Bao et Lê Tuân Hy (de la délégation Hô Chi Minh Ville - Vietnam) ont remporté le deuxième prix dans la catégorie des logiciels systèmes et le 4e prix de la Computer Association America.

Les deux lauréats ont expliqué qu'il s'agissait d'un logiciel de réalité virtuelle qui recrée la structure cardiaque dans un espace tridimensionnel avec 12 composants principaux provenant d'une scintigraphie cardiaque hospitalière. Dans cet espace tridimensionnel, les médecins opèrent à deux mains pour couper, disséquer et colorer la partie du cœur à observer. Ils peuvent alors repérer clairement les maladies cardiovasculaires et mieux diagnostiquer et traiter les maladies.

Quoc Bao est passionné par la programmation et l'intelligence artificielle (IA), même s'il étudie principalement l'anglais à l’école. Il a rencontré Tuan Hy dans un cours extrascolaire sur l'IA, ils ont donc souvent discuté de ce sujet. Au milieu de l’année de première, ils ont décidé d'essayer de créer un produit d'application de l’IA.

Au cours du processus de recherche sur le sujet, Bao et Hy ont échangé avec un certain nombre de cardiologues et ont appris que les scans 2D rendaient difficile un diagnostic complet des problèmes d’un patient.

Photo : MEF/CVN

“Nous avons discuté de la création d'un logiciel capable de simuler la structure monolithique du cœur dans un espace 3D, aidant ainsi le personnel médical à observer et à reproduire facilement les problèmes cardiaques”, ont-ils déclaré.

Initialement, le produit était un site Web contenant des images 3D et quelques fonctions basiques de réalité virtuelle, aidant les médecins à effectuer des opérations chirurgicales simples.

Cependant, cette version était limitée car elle ne disposait pas d’outils permettant de mesurer le volume de la cavité cardiaque, le diamètre de l'artère coronaire et l'épaisseur de la paroi du myocarde pour analyser la maladie. Par conséquent, les deux lycéens ont développé un logiciel 3D en améliorant les fonctions de réalité virtuelle et la précision des résultats de rendus 3D pour soutenir l’enseignement médical.

Quôc Bao a déclaré que c’est en cours de mathématiques, alors qu’il apprenait la formule d'utilisation des intégrales pour calculer le volume, qu’il a découvert que l'illustration du livre ressemblait beaucoup à la structure du cœur. Les deux jeunes scientifiques ont alors eu l'idée d'appliquer l'intégrale de l'analyse multivariée combinée à la connaissance des algorithmes structurels 3D pour calculer le volume. Et ils ont réussi.

Selon Quôc Bao, ce logiciel a connu quatre versions, chaque version ayant été mise à niveau pour répondre aux attentes réelles des médecins. En outre, ces lycéens discutent régulièrement avec le personnel médical de l'Hôpital des maladies tropicales de Cho Rây, de l'hôpital du 1er arrondissement et de l'Institut de cardiologie de Hô Chi Minh-Ville pour recevoir des commentaires sur l'applicabilité ainsi que sur les problèmes qui surviennent dans la pratique via ces versions.

Suite à une enquête auprès de quatre médecins et 15 étudiants en médecine, le niveau de réponse du logiciel de Bao et Hy aux attentes de la profession obtient la note de 8,5/10.

Avec les versions consécutives de leur logiciel, le duo a participé à des concours, remportant des prix nationaux de sciences et technologies destinés aux élèves, avant de se voir également reconnus à l’internationale.

En tant que tuteur, Dô Quôc Anh Triêt, professeur d'informatique au lycée d’élite Lê Hông Phong estime que Bao et Hy ont de très bonnes capacités d’apprentissage et de recherche autonomes.

Conformément aux règlements du ministère de l'Éducation et de la Formation, les deux lauréats seront admis directement à l'université. Bao envisage de choisir une spécialisation en informatique à l'Université nationale des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville, tandis que Hy a choisi l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville.

Quang Châu/CVN