Bac Giang lance le concours Robocon

Le concours Robocon s’est récemment déroulé au lycée d’excellence de Bac Giang sur le thème “Découverte du tourisme de Bac Giang”. L'événement a été organisé par le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord), en collaboration avec l’Union des associations provinciales des sciences et des techniques et d’autres unités.

Photo : BG/CVN

Selon le président de l’Union des associations des sciences et des techniques de Bac Giang, Ngô Chi Vinh, le concours permet aux adolescents de stimuler leur esprit d’apprentissage et de créativité, non seulement dans le domaine de la robotique, mais aussi dans celui de la programmation. Le thème du concours présente non seulement la beauté de la province, mais encourage également les participants à explorer et à faire preuve de créativité dans la construction de robots.

Ce concours est destiné aux étudiants âgés de 9 à 18 ans, répartis en trois catégories. Il se déroule d’avril à septembre 2024 avec une structure des prix comprend trois premiers prix, six deuxièmes prix, neuf troisièmes prix et 12 prix d’encouragement, pour une valeur totale de 135 millions de dôngs. Hormis les récompenses pécuniaires, les lauréats du concours recevront également des certificats et des cadeaux.

La compétition comporte deux tours. Le tour préliminaire a eu lieu en ligne pour sélectionner les 16 meilleurs groupes de chaque catégorie pour concourir en finale qui se tiendra en direct avec tous les participants.

Photo : BG/CVN

Pour garantir le succès du concours, Ngô Chi Vinh fait appel au soutien des organes compétents, des dirigeants et des autorités locales. Le comité d’organisation a préparé les mécanismes financiers, l’aide technique et les ressources nécessaires afin de créer des conditions favorables pour les participants.

Le premier concours Robocon de Bac Giang en 2024 est non seulement un terrain de jeu intéressant mais aussi une opportunité pour les adolescents de démontrer leur talent et leur créativité dans le domaine de la robotique et de la technologie. Il s’agit d’une activité créative qui suscite la passion pour la science et développe les talents des générations futures.

Thùy Duong - Nguyên Thành/CVN