Une équipe de lycéens vietnamiens va participer au concours ISEF aux États-Unis

Une équipe vietnamienne de 17 élèves avec neuf projets participera du 11 au 17 mai à la "International Science and Engineering Fair" (ISEF) 2024 aux États-Unis.

>> Sciences : des lycéens vietnamiens primés au concours REGENERON ISEF 2023

>> L’éducation, un point saillant des relations Vietnam - États-Unis

>> Des universités vietnamiennes et américaines concluent un accord de coopération en matière de formation

Photo : VTV/CVN

Lors d’une rencontre avec l’équipe tenue jeudi 9 mai, le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Pham Ngoc Thuong, a félicité les élèves pour leurs excellents projets, sélectionnés parmi les 149 projets participant au Concours national des Sciences et Technologies destiné aux lycéens pour l'année scolaire 2023-2024.

L'ISEF, organisé depuis 1950, est un grand concours international annuel de sciences et technologies destiné aux lycéens. Chaque année, l'ISEF voit la participation d’environ 1.500 élèves de plus de 70 pays et territoires à travers le monde.

Le Vietnam y a participé pour la première fois en 2012 et depuis, il a toujours eu des élèves primés.

VNA/CVN