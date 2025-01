Une délégation cambodgienne présente ses vœux du Nouvel An à Long An

Une délégation du Cambodge, dirigée par Sam Dech Men Sam An, conseillère suprême du roi du Cambodge, vice-présidente du Comité central du Parti du peuple cambodgien et présidente du Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne, a présenté le 21 janvier ses vœux pour le Nouvel An lunaire aux autorités et habitants de la province vietnamienne de Long An (Sud).

Photo : Thanh Binh/VNA/CVN

Le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de la province de Long An, Nguyên Van Duoc, a exprimé ses sincères remerciements aux responsables des organes et des deux provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Prey Veng avant de féliciter ces deux provinces ainsi que le Cambodge pour leurs réalisations importantes dans tous les domaines.

En 2024, Long An et les deux provinces cambodgiennes ont organisé des activités diplomatiques en l’honneur des fêtes et des anniversaires importants des deux pays, ainsi que des échanges culturels et sportifs. Les forces armées ont régulièrement partagé des informations et collaboré dans la lutte contre la criminalité pour maintenir une frontière de paix, d’amitié et de développement.

Nguyên Van Duoc a suggéré aux deux parties de continuer à renforcer leur coopération socio-économique, tout en maintenant la stabilité politique et l’ordre social le long de la frontière commune.

De son côté, Samdech Men Sam An a souligné l'excellence des relations entre la province de Long An et les provinces limitrophes du Cambodge. Elle a également félicité le gouvernement vietnamien pour ses grandes réalisations sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

VNA/CVN