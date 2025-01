Le Vietnam et la République tchèque publient une déclaration conjointe

Le texte intégral de la déclaration conjointe est le suivant :

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la République tchèque ont favorisé et développé une forte amitié traditionnelle et une coopération multiforme fondée sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel, au bénéfice de leurs peuples.

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur les réalisations significatives des relations bilatérales dans tous les domaines au cours des 75 dernières années, ainsi que sur l’immense potentiel de coopération future et la ferme conviction de l’avenir prometteur de ces liens, et dans le but de répondre aux aspirations des deux peuples, Son Excellence M. Pham Minh Chinh, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam et Son Excellence M. Petr Fiala, Premier ministre de la République tchèque publient par la présente déclaration conjointe sur la promotion des relations entre le Vietnam et la République tchèque au niveau d’un partenariat stratégique lors de la visite officielle du Premier ministre de la République socialiste du Vietnam en République tchèque du 18 au 20 janvier 2025.

Ce nouveau partenariat vise à élever les relations bilatérales à un nouveau niveau et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale. Ce cadre amélioré vise également à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale existants, à améliorer leur efficacité et à en créer de nouveaux.

Les relations entre le Vietnam et la République tchèque reposent sur des principes communs fondés sur des intérêts communs et sur le respect de la Charte des Nations unies et des principes généraux convenus dans l’Accord-cadre de partenariat et de coopération global entre l’UE et ses États membres, d’une part, et le Vietnam, d’autre part : respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de toutes les nations et du système politique de chaque pays ; non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays ; respect des intérêts mutuels ; engagement en faveur du libre-échange mondial, de la promotion du droit international et du multilatéralisme, et de la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité conformément à la Charte des Nations unies.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le Vietnam et la République tchèque intensifieront encore leur coopération dans les domaines suivants, afin de garantir des avantages tangibles à leurs peuples et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité tant au niveau régional qu’international.

Renforcement de la coopération politique et des relations diplomatiques

Les deux parties s’engagent à promouvoir les visites de haut niveau et le dialogue entre le Vietnam et la République tchèque, et à promouvoir des visites et des dialogues réguliers entre les ministres et autres hauts fonctionnaires dans les deux sens.

Les deux parties aspirent à renforcer davantage les relations dans les canaux législatifs et politiques, notamment en promouvant les dialogues, les échanges et les discussions sur les domaines prioritaires et l’expérience pratique de chaque partie.

Dans ce nouveau cadre, les deux parties s’engagent à renforcer le mécanisme de consultation politique au niveau supérieur tout en élargissant les consultations, les dialogues et les échanges politiques entre les départements et instituts de leurs ministères des Affaires étrangères respectifs. En outre, les deux parties envisagent également d’établir un dialogue stratégique sur la diplomatie, la défense et la sécurité au niveau de vice-ministre, dirigé par les ministères des Affaires étrangères et avec la participation d’autres ministères de tutelle.

Renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité

Les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, d’améliorer l’échange d’informations sur les questions stratégiques de défense et de sécurité, la coopération dans l’industrie de la défense et l’échange de personnel et de formation.

Les deux parties entendent renforcer la coopération entre les forces de sécurité et de police. Les organismes chargés de l’application de la loi des deux pays renforceront l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que la coordination dans la lutte et la prévention des crimes transnationaux organisés, en particulier les cybercrimes, les infractions liées à la drogue et les nouveaux crimes affectant l’environnement et le développement durable, conformément à l’Accord de coopération dans la lutte contre la criminalité de 2017 et aux lois et obligations pertinentes.

Renforcement des relations de partenariat économique, de commerce et d’investissement

La coopération économique a été identifiée comme l’un des principaux piliers des relations bilatérales et, en s’appuyant sur l’Accord de coopération économique entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République tchèque, les deux parties s’engagent à renforcer le rôle et l’efficacité du Comité intergouvernemental de coopération économique Vietnam -République tchèque dirigé par le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République socialiste du Vietnam et le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République tchèque.

Dans le même temps, les deux parties encourageront la création de sous-comités sectoriels au sein du Comité intergouvernemental pour examiner et évaluer la mise en œuvre des accords existants, ainsi que pour recommander des mesures visant à ouvrir des opportunités en matière de commerce, d’investissement et de coopération industrielle, en s’efforçant d’atteindre un niveau de chiffre d’affaires commercial bilatéral proportionnel au partenariat stratégique.

Les deux parties sont disposées à créer des conditions favorables pour que les entreprises et les investisseurs puissent opérer sur le marché de l’autre par le biais de la coopération et du soutien aux activités de promotion commerciale. Les deux parties souhaitent également renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement dans des domaines tels que le développement des infrastructures, les transports, l’aviation civile, les énergies renouvelables, les technologies vertes, les produits pharmaceutiques, l’exploitation et le traitement des minéraux, l’ingénierie mécanique, les machines spécialisées et l’industrie automobile.

Les deux parties soulignent l’importance d’un environnement ouvert, équitable, transparent et non discriminatoire pour le commerce et l’investissement, fondé sur les règles internationales. Les deux parties tireront parti des opportunités offertes par le partenariat UE - Vietnam, coordonneront la mise en œuvre active et efficace de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et encourageront l’achèvement de la ratification et de la mise en œuvre de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Les deux parties se soutiendront mutuellement pour favoriser la coopération économique et améliorer l’accès aux marchés de l’ASEAN et de l’UE.

Les deux parties souhaitent renforcer la coopération agricole et l’échange mutuel d’informations sur les réglementations, les normes et les exigences techniques en matière de contrôle de la qualité et de sécurité alimentaire dans l’agriculture, la foresterie et la pêche, coopérer à la construction d’une chaîne d’approvisionnement agricole entre les deux pays, élaborer des modèles communs d’application technologique dans la production agricole et faire progresser la coopération en matière de recherche, et promouvoir les échanges génétiques de bétail et de cultures, la biotechnologie et la production d’aliments pour animaux.

Photo : VNA/CVN

Communauté vietnamienne en République tchèque

Les deux parties travailleront plus étroitement ensemble pour faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne en République tchèque, leur permettant de contribuer davantage de manière positive à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les deux nations.

Éducation, science, technologie, information et communication

Les deux parties réitèrent leur engagement à conclure et à mettre en œuvre l’Accord de coopération dans le domaine de l’éducation, et à promouvoir la coopération directe entre leurs universités et instituts de recherche respectifs dans les domaines où le Vietnam et la République tchèque possèdent des avantages.

Les deux parties feront progresser la coopération dans les domaines traditionnels tels que la nanotechnologie, la biotechnologie, la médecine et les produits pharmaceutiques, la technologie environnementale, les technologies agricoles et de la pêche, les technologies de l’information et de la communication, et étendront leurs collaborations à l’ingénierie mécanique de fabrication et à l’exploitation minière (recherche et extraction, raffinage et évaluation de la qualité des métaux des terres rares).

Les deux parties approfondiront leur coopération dans les domaines de la science, de la recherche et de l’innovation. Elles renforceront la coopération dans l’économie numérique et la transformation numérique. Elles favoriseront la collaboration entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays dans la recherche et le développement de produits et de solutions de transformation numérique et de nouvelles technologies.

Les deux parties réitèrent leur engagement à développer et à renforcer les mesures qui favorisent la sécurité et l’intégrité de la recherche, conformément aux lois des deux pays, afin d’empêcher l’exploitation de l’environnement de recherche ouvert et des résultats de recherche communs par des tiers.

Environnement, ressources naturelles et santé

Les deux parties sont disposées à intensifier la coopération et le partage de technologies et d’expériences dans les domaines de l’économie circulaire et de la gestion des déchets, du traitement de l’eau, de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement de l’environnement rural, à transférer des technologies avancées pour le traitement des eaux usées et à promouvoir la coopération dans l’exploitation minière, l’extraction de métaux des terres rares et la transition énergétique.

Les deux parties envisageront d’élargir leur coopération dans la fabrication d’équipements médicaux, les investissements et le transfert de technologie pour produire des médicaments spécialisés et rares.

Tourisme

Les deux parties ont exprimé leur volonté d’encourager les transporteurs aériens à collaborer et à explorer l’ouverture de vols directs pour renforcer les liens culturels, de transport et interpersonnels. Elles créeront les conditions les plus favorables à la facilitation du tourisme. Les deux parties s’efforcent de renforcer la coopération dans le partage d’expériences et la promotion du tourisme et de développer les ressources humaines dans le secteur du tourisme.

Culture

Les deux parties s’engagent à créer les conditions pour promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples des deux pays. Elles encourageront les réseaux pour consolider les liens et la collaboration dans les domaines des arts et de la culture. Les deux parties soutiendront la création et le fonctionnement du Centre culturel vietnamien à Prague et du Centre culturel tchèque à Hanoi, créés par leurs gouvernements respectifs. Les deux parties travailleront conjointement à promouvoir la coopération culturelle dans divers domaines, y compris le contact direct entre les institutions culturelles pour faciliter une meilleure compréhension de la culture de l’autre.

Main-d’œuvre hautement qualifiée

Les deux parties envisageront une coopération plus efficace dans la migration de main-d’œuvre hautement qualifiée. Le Vietnam a demandé à la partie tchèque d’envisager de faciliter la migration de main-d’œuvre du Vietnam vers la République tchèque. Toute considération de ce type de facilitation de la main-d’œuvre hautement qualifiée serait subordonnée à des garanties de sécurité et de retour appropriées fournies par la partie vietnamienne.

Échanges entre les peuples

Les deux parties souhaitent renforcer la coopération entre leurs autorités locales et régionales et leurs organisations sociales et professionnelles afin d’exploiter leurs complémentarités et de faire progresser la connectivité dans divers domaines, notamment le commerce, l’investissement, l’éducation et les échanges culturels, afin d’apporter des avantages concrets aux deux parties et de renforcer l’amitié entre le Vietnam et la République tchèque.

Coopération dans les forums multilatéraux

Les deux parties sont prêtes à renforcer les échanges de vues, à forger une coopération plus approfondie et plus large, à s’engager à coordonner plus étroitement leurs positions respectives et à envisager un soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums régionaux et multilatéraux, en particulier les Nations unies, l’OMC, l’ASEAN-UE, l’ASEM et l’OCDE, entre autres. Elles renforceront la consultation de leurs positions respectives sur les questions régionales et internationales, travailleront ensemble pour relever les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, notamment les épidémies, le changement climatique, le terrorisme, l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire, coopéreront pour poursuivre le développement durable et faire progresser la libéralisation du commerce et la connectivité économique régionale.

Le Vietnam et la République tchèque soutiennent le multilatéralisme et le plein respect et l’adhésion au droit international, le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations unies sans menace ni recours à la force. Les deux parties soulignent l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la promotion de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, du commerce sans entrave et de la primauté de l’état de droit dans les mers conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

En ce qui concerne l’Ukraine, les deux parties ont souligné la nécessité d’établir une paix globale, juste et durable conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.

Sur la base du contenu de la déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères des deux pays seront chargés de coordonner avec les ministères et agences concernés afin de faciliter un plan d’action dès que possible pour concrétiser les initiatives dans les domaines susmentionnés.

Ce document est rendu public le 20 janvier 2025 en trois versions linguistiques en anglais, vietnamien et tchèque.

VNA/CVN