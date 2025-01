Le président de l'AN reçoit l’Administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie

Dans le cadre de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a reçu l’Administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Caroline St-Hilaire, dans la matinée du 21 janvier, à Cân Tho (delta du Mékong).

Trân Thanh Mân a apprécié la visite de Caroline St-Hilaire au Vietnam et sa présence aux activités de l’APF organisées par l'Assemblée nationale vietnamienne. Il s'est déclaré convaincu que cette visite ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération et renforcerait les liens entre le Vietnam et la communauté francophone.

Le chef de l’organe législatif vietnamien a souligné que la réponse au changement climatique, le développement d'une agriculture durable et la garantie de la sécurité alimentaire constituaient des priorités pour les pays en développement.

Les parlements et les parlementaires jouent un rôle important dans les efforts conjoints pour relever ces défis, en travaillant avec les gouvernements pour discuter, formuler et adopter des lois et des stratégies de développement socio-économique national, mettant en œuvre les Objectifs de Développement durable (ODD), a-t-il affirmé.

Selon lui, le Vietnam est un membre actif et responsable de la communauté francophone, et est également l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. Le Vietnam soutient toujours les efforts de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique. Trân Thanh Mân a exprimé sa conviction que la Conférence parlementaire permettrait d’avancer des idées et mesures, de partager des expériences et enseignements dans l'élaboration de politiques agricoles plus résilientes face aux défis du changement climatique.

De son côté, Caroline St-Hilaire a salué le rôle important et la participation proactive du Vietnam à tous les mécanismes au sein de l’OIF. Elle a affirmé que les parlements et les parlementaires, dont ceux du Vietnam, jouaient un rôle important dans la résolution des problèmes auxquels les pays étaient confrontés, comme le changement climatique et le développement d’une agriculture durable.

Elle a également indiqué que le Bénin avait été choisi pour accueillir la prochaine Mission économique et commerciale de la Francophonie (MECF), qui se tiendrait en juin 2025, espérant que les entreprises vietnamiennes en général, et celles de Cân Tho en particulier, participeraient activement à cette Mission pour pouvoir ainsi signer de nombreux accords de coopération avec des entreprises et partenaires importants.

Partageant les évaluations de Caroline St-Hilaire, le plus haut législateur vietnamien a suggéré que l'OIF continue de promouvoir la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et l’APF.

De plus, il a souhaité que l'OIF et Caroline St-Hilaire poursuivent la promotion de la coopération économique et commerciale, les activités de coopération tripartite et la coopération Sud-Sud, en particulier dans le domaine de l'agriculture, contribuant ainsi à l'éradication de la faim, à la réduction de la pauvreté et à la garantie de la sécurité alimentaire.

Il a exprimé l'espoir que l’OIF continuerait à soutenir le Vietnam dans le domaine de l’enseignement du français, de la promotion de l’entrepreneuriat francophone et de la promotion du rôle du français dans le développement du tourisme durable. Il a en outre proposé que l’OIF, en coordination avec l’APF, développe des projets de coopération spécifiques avec l'Assemblée nationale vietnamienne, tels que le renforcement des capacités des jeunes parlementaires et des femmes parlementaires...

