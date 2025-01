La vice-ministre des AE Lê Thi Thu Hang reçoit des parlementaires norvégiens

>> Perspectives de la coopération commerciale Vietnam - Norvège dans la nouvelle situation

>> Le Vietnam et la Norvège promeuvent la coopération entre les forces de l'ordre

>> La Norvège prête à accompagner le Vietnam pour réaliser ses aspirations vertes

La vice-ministre a souligné que le Vietnam accordait de l’importance aux relations d'amitié et de coopération multiforme avec la Norvège et a salué les efforts des deux parties pour parvenir à la signature d’une lettre d’intention visant à établir un partenariat stratégique vert Vietnam - Norvège, dans le but de renforcer la coopération en matière de transition verte, d'économie circulaire et d'adaptation au changement climatique.

Se félicitant de la coopération maritime entre les deux pays, la vice-ministre a proposé que les parlementaires norvégiens soutiennent le Vietnam dans ses efforts pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur les exportations de produits de la pêche vietnamiens, aider le Vietnam à développer une aquaculture durable.

Aslaug Sem-Jacobsen a affirmé l'engagement fort du Storting à promouvoir le développement efficace et substantiel des relations avec le Vietnam.

Elle a indiqué que l'objectif de la visite de sa délégation était de s’informer sur la situation actuelle et la politique étrangère du Vietnam, ainsi que de promouvoir le processus de négociation de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Norvège était membre.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer la coopération pour relever les défis mondiaux, soutenant fermement la résolution des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation, et à renforcer la paix, la stabilité et la prospérité de la région et du monde.

VNA/CVN