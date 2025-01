Le Vietnam félicite le 47e président des États-Unis

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire d'importance stratégique.

Vu les progrès réalisés dans la coopération entre les deux pays ces derniers temps, ils ont estimé qu’avec le leadership et le soutien de Donald Trump, les relations entre le Vietnam et les États-Unis continueraient à se développer fermement sur la base du principe de respect de l'indépendance, de la souveraineté et des institutions politiques de chacun, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable dans le monde, notamment à l'occasion de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1995-2025) et du 2e du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Le même jour, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a également envoyé une lettre de félicitations au vice-président américain James David Vance.

VNA/CVN