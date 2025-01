Le Vietnam et la République tchèque forgent leur partenariat stratégique

Le Vietnam et la République tchèque ont décidé lundi 20 janvier d’élever leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, lors de l’entretien entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue tchèque Petr Fiala à Prague.

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh, un jalon historique dans les relations vietnamo-tchèques, s’est soldée par l’établissement d’un partenariat stratégique à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, s’est félicité le dirigeant tchèque.

Photo: VNA/CVN

Cette décision a fait du Vietnam le premier partenaire stratégique, le pays le plus important et le plus proche de la République tchèque en Asie du Sud-Est, et fait de la République tchèque le premier pays d’Europe centrale dans l’Union européenne (UE) à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam, selon le Premier ministre Petr Fiala.

De son côté, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président vietnamien Luong Cuong et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân au Premier ministre Petr Fiala et à d’autres hauts dirigeants tchèques.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance et souhaitait renforcer ses relations avec la République tchèque, son ami traditionnel et partenaire prioritaire en Europe centrale et orientale.

Les deux dirigeants se sont réjouis des progrès des liens bilatéraux, notamment dans la politique et la diplomatie, la sécurité et la défense, le commerce et l’investissement, et l’éducation, estimant que les deux pays disposaient d’une grande marge de manœuvre pour développer leurs relations.

Les deux parties ont convenu de promouvoir leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique nouvellement établi, y compris les accords signés entre les deux pays, et d’accélérer leur coopération dans les domaines traditionnels tels que la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, la science, la technologie, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et échanges populaires.

Elles se sont également entendues pour élargir leur coopération à de nouveaux domaines porteurs de croissance tels que les énergies renouvelables et l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte et circulaire, les technologies de l’information, la santé, l’exploitation minière, l’énergie, et la sécurité alimentaire, au bénéfice des deux parties, pour la paix, la stabilité et le développement durable dans chaque région et dans le monde.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre les mécanismes de coopération économique existants ; d’encourager les entreprises tchèques à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines où la République tchèque possède des atouts tels que l’industrie de soutien à l’automobile, les énergies renouvelables, la fabrication de machines, l’exploitation et la transformation des minéraux et les produits chimiques, l’agroalimentaire ; de coordonner la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au gouvernement tchèque d’inciter les autres pays de l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et la Commission européenne (CE) à supprimer rapidement son "carton jaune" pour les exportations de produits de la pêche du Vietnam.

Les deux parties se sont mis d’accord pour se soutenir mutuellement et de servir de porte d’entrée des marchandises de l’autre sur les marchés de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’UE.

Le Premier ministre Petr Fiala a convenu que les deux parties devaient renforcer la coopération dans les domaines de l’industrie alimentaire, de l’industrie manufacturière, de l’exploitation et de la transformation des minéraux.

Il a consenti à la proposition de son homologue vietnamien d’ouvrir dans les meilleurs délais d’une ligne aérienne directe entre les deux pays et via la République tchèque vers l’Europe centrale et orientale afin de renforcer les échanges entre les peuples et le tourisme.

Le dirigeant tchèque a apprécié la décision du Vietnam d’exempter de visa les citoyens tchèques en 2025, affirmant que cela contribuerait à renforcer la coopération touristique et les échanges populaires. Il a proposé que le gouvernement vietnamien soutienne la création d’un centre culturel tchèque au Vietnam, considérant cela comme un canal important pour aider à renforcer la compréhension entre les deux peuples.

Les deux Premiers ministres ont demandé aux ministères et secteurs concernés des deux pays de se coordonner pour préparer la 8e session du Comité intergouvernemental de coopération économique Vietnam - République tchèque.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié son homologue et le gouvernement tchèque pour leur attention accordée à la communauté vietnamienne en République tchèque, et leur a exhorté à continuer à créer des conditions favorables pour elle, ce qui a été accueilli favorablement par le Premier ministre Petr Fiala.

Les deux parties ont affirmé continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, contribuant ainsi à assurer la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Photo: VNA/CVN

Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale, les deux parties ont convenu que les différends et les conflits dans le monde doivent être résolus par des moyens pacifiques, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté, de la liberté de navigation et d’aviation dans les régions et dans le monde, pour une coopération globale et une prospérité commune.

Les deux dirigeants ont apprécié l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité et ont convenu de promouvoir la coopération dans les opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations unies, le commerce militaire, l’industrie de la défense et la formation des pilotes, de renforcer les échanges de délégations pour partager des expériences et se coordonner en matière de prévention de la criminalité, notamment de la criminalité organisée, de la criminalité transnationale, de la criminalité de haute technologie, de l’immigration illégale et des drogues.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le Premier ministre Petr Fiala à se rendre prochainement au Vietnam. Le Premier ministre Petr Fiala a accepté l’invitation avec plaisir.

Les deux dirigeants ont assisté par la suite à la cérémonie de remise d’un certain nombre de documents de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’éducation et de l’aviation, avant de rencontrer la presse pour annoncer les résultats de leur entretien.

VNA/CVN