Une centaine d'intellectuels scientifiques de 2024 à l’honneur

Le Parti et l'État accordent toujours une grande attention et une grande confiance aux intellectuels, a déclaré le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, mercredi 28 août, affirmant que la promotion de la force globale et du développement durable de ce contingent est une responsabilité de l'ensemble du Parti, de l'État, du système politique et de la société.

S'adressant à une cérémonie pour honorer les intellectuels exceptionnels dans le domaine des sciences et des technologies en 2024, le président de l'AN a déclaré que tout au long de l'histoire de la construction nationale et de la défense, le pays a toujours considéré les talents vertueux comme une énergie vitale de la nation.

Soulignant les réalisations et les contributions importantes des intellectuels dans le domaine des sciences et des technologies au développement socio-économique du pays et à la sécurité et à la défense du pays, le dirigeant a déclaré que chaque victoire de la révolution vietnamienne voit les contributions indispensables de ce contingent.

Les intellectuels sont une ressource particulière dans le développement de l'économie de la connaissance, de l'industrialisation, de la modernisation, de l'intégration internationale... et constituent un facteur important dans l'amélioration des connaissances du peuple, la formation des ressources humaines et la promotion des talents, le renforcement de l'intelligence, ainsi que la force de la nation, et contribuent de manière significative au Renouveau, à l’édification et à la défense de la Patrie, a affirmé le chef de l’organe législatif.

Selon le président l’AN, la mondialisation aide la science et la technologie à s'intégrer progressivement, facilitant l'apprentissage, l'échange d'expériences et l'absorption des réalisations scientifiques et technologiques internationales. Mais cela pose également de nombreux nouveaux et nécessite des couloirs juridiques, d'institutions, de politiques, de personnel scientifique et de grands centres scientifiques.

Ce contexte exige les intellectuels du pays d’avoir une nouvelle conscience, une pensée scientifique associée à des solutions pratiques et efficaces pour faire de la science et de la technologie une force motrice du développement national, a dit le dirigeant.

Il a estimé que l'Union des associations des scientifiques et des techniques du Vietnam continuera à rassembler et à optimiser la créativité des intellectuels vietnamiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, contribuant ainsi à l’édification d'un Parti et d'un État sains et puissants.

Il a également espéré que les intellectuels des sciences et technologies exceptionnels seraient des exemples brillants dans la société, et dignes de la confiance et de l'espoir du Parti, de l'État et du peuple.

Lors de la cérémonie, il a décerné le logo à des intellectuels scientifiques et technologiques exceptionnels de 2024.

La cérémonie d'honneur des intellectuels exceptionnels en sciences et technologies a lieu tous les deux ans. Cette fois, 135 intellectuels ont été honorés, dont trois ont reçu le titre de "Héros du Travail".

VNA/CVN