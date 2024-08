Cân Tho accueille pour la première fois "Asia bridge competition 2024"

Parmi les équipes participantes, 15 viennent d'autres pays - Japon, Indonésie, Mongolie et Thaïlande -, et les six équipes nationales viennent de l'Université de technologies de Cân Tho, de l'Université de construction Miên Tây, de l'Université de Trà Vinh et de l'Université de Cân Tho.

Photo : VNA/CVN

Tran Ngoc Hai, vice-recteur de l'Université de Cân Tho qui accueille l'événement, a déclaré que c'était la première fois que le concours se tenait au Vietnam après 14 éditions.

Le concours vise à promouvoir l'esprit de recherche scientifique parmi les étudiants, à renforcer les échanges culturels et universitaires et la coopération entre universités de la région asiatique. C'est également une opportunité pour les étudiants de mettre leurs connaissances en pratique, a-t-il ajouté.

Le concours se déroule jusqu'à jeudi 29 août. Les initiatives présentées devraient constituer une source de référence importante, contribuant à améliorer la qualité des projets d'infrastructures dans le pays et à l'étranger.

VNA/CVN