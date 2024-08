Les Vietnamiens à l'étranger s'unissent pour contribuer au développement national

La 4 e "Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger" et le "Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024" se sont ouverts le 22 août à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

La 4e "Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger" et le "Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024" sont organisés par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les autres unités concernées.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a souligné l'importance des éditions précédentes de la Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger, tenues en 2009, 2012 et 2016.

Ces événements ont créé un forum d'échange crucial permettant aux représentants de la communauté vietnamienne à l'étranger et des organes à l’intérieur du pays d’aborder des questions stratégiques liées au processus d'édification et de défense de la nation, ainsi que des contenus liés à la diaspora, a-t-il affirmé.

De nombreuses opinions et recommandations politiques émanant de la communauté vietnamienne à l'étranger ont été étudiées et intégrées dans des politiques et des cadres juridiques nationaux, a-t-il constaté.

Le ministre Bùi Thanh Son a mis en exergue le rôle des Vietnamiens à l'étranger en tant que ressource importante pour le développement national, précisant que le montant total des envois de fonds transférés vers le Vietnam avait atteint plus de 200 milliards de dollars au cours des 30 dernières années.

"Ces chiffres sont quantifiables, mais les apports intellectuels et l'expertise de la diaspora sont difficilement quantifiables", a souligné le ministre Bùi Thanh Son.

Il a également rappelé que 2024 marquait la 20e année de la mise en œuvre de la Résolution 36 du Bureau politique concernant les Vietnamiens à l'étranger.

Cette conférence offre donc l'occasion de tirer des enseignements et des leçons précieux afin de développer le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger, s’adaptant aux exigences de développement national dans la nouvelle situation, et aux aspirations de la population, a-t-il dit.

La 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger se déroule dans le contexte où tout le pays déploie des efforts pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, visant à faire d'ici 2030 du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne, figurant parmi les pays à revenu moyen de la tranche supérieure, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Pour atteindre ces objectifs, Bùi Thanh Son a appelé aux contributions importantes des quelque 6 millions de Vietnamiens à l'étranger.

Le chef de la diplomatie a exprimé son espoir que cette 4e conférence, pour thème "Les Vietnamiens de l'étranger s'unissent pour la réalisation des aspirations de développement national", servira de catalyseur pour optimiser les ressources, le potentiel et les compétences de la communauté vietnamienne à l'étranger au service du développement national.

En marge de la conférence, une exposition photographique s’est ouverte, mettant en lumière les contributions des Vietnamiens à l'étranger à l'édification et à la défense de la nation.

