Hô Chi Minh-Ville inaugure de nouvelles écoles dès la rentrée scolaire 2024-2025

Pour la rentrée scolaire qui approche à grands pas, sept écoles, dont une école maternelle, cinq écoles primaires et une école secondaire avec 204 nouvelles salles de classe, seront mises en service, portant le nombre total de salles de classe dans le district de Binh Tân à plus de 4.000.

>> Hô Chi Minh-Ville : des réformes de l’éducation pour l'année 2024-2025

>> De nombreuses promotions à l'occasion de l'anniversaire de la société Fahasa

>> Le PM exhorte de continuer le renouvellement de l’éducation et de la formation

Photo : TT/CVN

Fin juillet, Hô Chi Minh-Ville comptait 12 nouvelles écoles réparties dans plusieurs districts et arrondissements tels que Hoc Môn, Binh Chanh, ainsi que les 12e, 8e et 6e arrondissements. Le district de Binh Tân en abritait le plus grand nombre avec 7 nouvelles écoles, dont un premier collège pour le quartier Binh Tri Dông B. Ainsi, les collégiens de ce quartier n’ont plus besoin d’aller étudier dans les quartiers voisins. Le nouveau et premier collège du quartier Binh Tri Dông B compte 16 classes, capables d’accueillir plus de 660 élèves, comme l’a fait savoir Hô Thanh Danh, son directeur.

"Notre école a été nouvellement construite avec des salles entièrement fonctionnelles. 36 salles de classe sont équipées de télévisions et de systèmes de sonorisation entièrement interactifs au service de l’exploitation des méthodes pédagogiques innovantes. Il existe également une très grande bibliothèque, des laboratoires de physique et de biochimie, des salles de musique, des salles d’art, des salles d’informatique... entièrement équipés, créant des conditions favorables à l’apprentissage des étudiants", s’est-il réjoui.

Ngô Van Tuyên, chef du Service de l’éducation et de la formation du district de Binh Tân, a souligné que Binh Tân était toujours l’un des districts ayant le nombre d’élèves par classe le plus élevé de la ville. Au cours de l’année scolaire 2024-2025, ce district prévoit d’accueillir plus de 26.000 enfants pour le niveau primaire.

Pour la rentrée scolaire qui approche à grands pas, sept écoles, dont une école maternelle, cinq écoles primaires et une école secondaire avec 204 nouvelles salles de classe, seront mises en service, portant le nombre total de salles de classe dans le district de Binh Tân à plus de 4.000. Ces nouveaux établissements démontrent l’attention particulière qu’accordent les autorités à l’éducation.

Photo : VOV/CVN

"Au niveau primaire, nous réalisons le transfert d’élèves des écoles surpeuplées. Plus précisément, les écoles comptant 2.000 élèves ou plus transféreront les élèves vers de nouvelles écoles. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2024-2025, le nombre d’élèves qui étudient en deux séances par jour augmentera, passant d’environ 52 % à 62 % au niveau primaire, et de 38 % à environ 48 % au niveau secondaire".

Cap vers le district de Hoc Môn. Bien que cette nouvelle année scolaire ne compte qu’une seule école mise en service, il s’agit d’une école moderne et bien équipée. Située dans la commune de Tân Thoi Nhi, l’école primaire Lê Van Phiên dispose de salles entièrement fonctionnelles, d’une cantine, d’une piscine et d’un terrain de sport.

Cette nouvelle école est parfaitement adaptée aux exigences du nouveau programme éducatif, qui prévoit deux séances d’apprentissage par jour, a déclaré Nguyên Anh Tuân, chef adjoint du Service de l’éducation et de la formation du district de Hoc Môn.

"Au cours de l’année scolaire 2024-2025, nous sommes heureux d’avoir une nouvelle école, l’école primaire Lê Van Phiên, qui compte 30 salles de classe et des salles fonctionnelles. L’école est construite de manière spacieuse et moderne, répondant aux besoins d’apprentissage des élèves de la commune de Tân Thoi Nhi et des communes voisines", a-t-il dit.

D’ici la fin de l’année, Hô Chi Minh-Ville prévoit d’inaugurer six autres nouvelles écoles dans les quatre districts: Binh Thanh, Binh Tân, Nhà Be, Hoc Môn et Binh Chanh. L’année prochaine, la ville achèvera la construction d’environ 280 salles de classe supplémentaires avec l’espoir d’atteindre l’objectif de 4.500 salles de classe d’ici 2025.

VNA/CVN