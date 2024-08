Hô Chi Minh-Ville déclare l'épidémie de rougeole

Photo : VNA/CVN

L'épidémie de rougeole à Hô Chi Minh-Ville débute en août 2024. Cette épidémie est causée par le virus de la rougeole (Polynosa morbillorum). La maladie se transmet par la voie respiratoire.

De plus, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a publié un plan pour répondre de manière proactive à l’épidémie. Il a demandé de compléter le personnel des comités de pilotage de prévention et de contrôle de l’épidémie aux niveaux municipal et local.

Le Service municipal de la santé doit se coordonner avec d’autres services, branches et unités concernés pour préparer d'urgence les conditions nécessaires à la réponse à l'épidémie ; déployer efficacement les activités de prévention et de contrôle de la rougeole dans la ville, y compris les activités de vaccination.

La ville déploiera une campagne supplémentaire de vaccination contre la rougeole pour tous les enfants d'un à 5 ans.

Les données du Centre de contrôle des maladies (HCDC) de Hô Chi Minh-Ville montrent qu'au cours de la semaine dernière, la ville a enregistré 85 cas de typhus suspectés de rougeole, dont 20 cas testés positifs. Le nombre total de cas de typhus suspecté de rougeole depuis le début de 2024 est de 525 cas.

VNA/CVN