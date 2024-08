Dà Nang : une nouvelle ère de développement

La Résolution N°136/2024 de l'Assemblée nationale porte sur l'organisation de l'administration urbaine et la mise en œuvre de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de Dà Nang (Centre).

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Cette résolution concerne plusieurs domaines clés tels que la gestion financière et budgétaire, la gestion des investissements, la planification urbaine, la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que les secteurs prioritaires pour attirer des investisseurs stratégiques. Elle inclut également la création de la zone de libre-échange de Dà Nang, ainsi que les investissements dans le développement des puces semi-conductrices, de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et de la communication, des sciences, et de l’innovation.

La résolution s'applique aux agences d'État, aux organisations politiques et sociopolitiques, ainsi qu'aux organisations socioprofessionnelles et autres entités concernées. En ce qui concerne l'organisation de l'administration urbaine, l'administration municipale se compose du Conseil populaire municipal et du Comité populaire municipal. Au niveau des arrondissements, l'administration locale est assurée par les Comités populaires des arrondissements.

Le Conseil populaire municipal exerce les fonctions et pouvoirs spécifiés dans la loi sur l'organisation des administrations locales et d'autres lois pertinentes, en plus de certaines tâches spécifiques.

Concernant la mise en œuvre de mécanismes et de politiques spécifiques, la résolution met en avant la création de la zone de libre-échange de Dà Nang, associée au port maritime de Liên Chiêu. Cette zone vise à piloter des mécanismes et politiques pour attirer les investissements, développer la finance, le commerce, le tourisme, et des services de haute qualité.

La résolution soutient également l'innovation, l'entrepreneuriat, ainsi que le développement des puces semi-conductrices et de l'intelligence artificielle. Adoptée par l'Assemblée nationale le 26 juin dernier, la résolution se compose de quatre chapitres et de 18 articles.

Mise en place de la zone de libre-échange

La création de la zone de libre-échange est considérée comme une nouvelle politique inédite dans le cadre de la résolution 136 de l'Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

L'objectif est de maximiser le potentiel géographique et humain de la région, en créant une forte attractivité et compétitivité pour les investissements, ainsi que de développer le commerce, les services, et d'autres secteurs, notamment le port maritime de Liên Chiêu et l'aéroport de Dà Nang, qui sont des pôles commerciaux stratégiques pour l'intégration et la promotion des activités logistiques.

De plus, la zone de libre-échange représente une opportunité d'augmenter la valeur ajoutée du tourisme et de l'industrie commerciale dans la région nord du Centre et sur la côte centrale, en particulier pour la ville de Dà Nang. L'objectif est de créer une chaîne de services haut de gamme, stimulant le développement et orientant les activités touristiques régionales vers des standards mondiaux.

"Avec la volonté de développement, en s'appuyant sur le dynamisme et la créativité du Comité du Parti et des habitants de cette ville, je suis convaincu que Dà Nang saura mettre en œuvre avec succès cette politique spécifique et la résolution de l'Assemblée nationale en général pour un développement durable dans cette nouvelle période", a partagé Lê Trung Chinh, président du Comité populaire de Dà Nang.

Hoàng Anh/CVN