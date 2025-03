Couleurs culturelles 2025 : une célébration vibrante de la Francophonie

L’Université de langues et d’études internationales (ULIS) a accueilli ce dimanche 16 mars à Hanoï la fête "Couleurs culturelles" 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Les participants ont pu profiter d'une ambiance festive, faite de musiques, de danses et de couleurs.

Le français est toujours enseigné au Vietnam, et de nombreux parents et étudiants portent encore un grand intérêt à cette langue. Afin de promouvoir son enseignement et son apprentissage, et en coopération avec l’Association des professeurs de français à Hanoï, l’ULIS organise annuellement depuis 2015 la fête "Couleurs culturelles".

L'événement crée un espace d’échange, d’apprentissage et d’opportunités professionnelles, contribuant ainsi à un environnement culturel francophone diversifié. L’édition 2025 avait pour thème "Je m’éduque, donc j’agis", en écho à la thématique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) cette année.

Une mobilisation francophone importante

"La fête +Couleurs culturelles+, qui réunit chaque année notre communauté et nos partenaires francophones, est un moment privilégié pour célébrer la langue française et les cultures qu'elle porte. Elle témoigne de notre attachement aux valeurs de partage, de dialogue et d'ouverture sur le monde, qui sont au cœur de la Francophonie", a déclaré Lâm Quang Dông, vice-recteur de l’ULIS. Il a également souligné l’importance de cette célébration dans le cadre des préparatifs du 70e anniversaire de l'université, un jalon historique pour l'excellence académique et la promotion des langues et des cultures.

L’événement a rassemblé enseignants, parents, étudiants et élèves de plus de vingt établissements francophones du Nord du Vietnam, notamment de Hanoï, Hoà Binh, Thai Nguyên, Ninh Binh et Quang Ninh.

"Cette fête célèbre la diversité de la langue française, parlée par 321 millions de locuteurs sur les cinq continents, du Québec au Vietnam, en passant par la Suisse, le Maroc, la Côte d’Ivoire et la Roumanie", a souligné Adjara Diouf, coordinatrice du projet "Promotion du tourisme durable" à la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF.

De son côté, Catherine Dandonneau, directrice régionale adjointe de l’AUF Asie-Pacifique, a mis en avant l’engagement des acteurs francophones au Vietnam dans divers domaines et leur action conjointe pour le rayonnement de la francophonie.

Dans le cadre de l’événement, la remise des prix du concours vidéo "À la rencontre de la Francophonie : Mon carnet de voyage" a eu lieu.

Lancé le 10 mars et conclu le 12 mars, ce concours invitait les participants à illustrer leur lien avec la langue française et à mettre en lumière la richesse culturelle des pays francophones. Une quarantaine de vidéos ont été sélectionnées, et six prix ont été décernés : premier prix, deuxième prix, troisième prix, prix d'encouragement, prix du public et prix du talent.

Espaces de découverte et de convivialité

"Couleurs culturelles" 2025 a été l’occasion d’apprécier la diversité culturelle, d'échanger et de renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone. Plusieurs espaces thématiques ont enrichi l'événement.

Espace de musique et de jeux : animations ludiques, jeux sportifs populaires francophones (pétanque, lutte à la corde), performances musicales et danses traditionnelles.

Espace de présentation du concours vidéo : projection des meilleures vidéos illustrant la diversité culturelle des pays francophones.

Espace de peinture : exposition des œuvres de "La Vivacité du Vietnam", intégrée au programme Toucher Arts 2025. Ce dernier, organisé par l’Association Art Space, avec Le Village Français comme initiateur et partenaire, a permis aux jeunes talents d’exprimer leur vision du Vietnam à travers l’art.

Espace "À la découverte de la Francophonie" : jeux interactifs sur les connaissances relatives à la communauté francophone.

Espace gastronomie : présentation des saveurs variées de la cuisine francophone.

Espace d’exposition : affiches et photographies illustrant les activités des étudiants du Département de français de l'ULIS.

"C’est la première fois que j’assiste à un événement culturel aussi coloré. Je suis très heureuse de pouvoir interagir avec les étudiants francophones et explorer les multiples facettes de cette communauté à travers la cuisine, les jeux, la musique et l’art", a partagé Hoàng Minh Anh, une élève du lycée d’excellence Ha Long (province de Quang Ninh).

L'événement "Couleurs culturelles" 2025 a laissé des souvenirs inoubliables aux amoureux de la langue française à Hanoï. Cette fête a mis en avant les efforts des acteurs du développement de la communauté francophone et a contribué à renforcer la diversité culturelle et le rayonnement du français en Asie, au Vietnam en particulier.

Texte et photos : Quê Anh/CVN