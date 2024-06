Une blogueuse américaine suggère 14 fameux plats vietnamiens à essayer

Le Vietnam est connu pour sa riche culture et son histoire, ses paysages magnifiques et diversifiés, ses villes dynamiques et animées. Mais l’une des principales choses pour lesquelles elle est connue est peut-être sa cuisine: une scène culinaire de rue passionnante, des délices culinaires intrigants et des plats de renommée mondiale qui éblouissent les voyageurs, a écrit l’auteure.

Photo : ST/CVN

Le pays est un régal pour les sens, avec des saveurs et des parfums exotiques intégrés à une culture culinaire passionnante. Plongez dans les meilleurs plats vietnamiens à travers un cours de cuisine, une visite gastronomique, des méandres du marché et des plats de rue.

Offrez-vous des épices uniques, goûtez des plats régionaux tels que le bánh vạc de Hôi An et le mì Quảng de Dà Nang. Essayez des plats célèbres comme le phở ou tentez l’expérience du trứng vịt lộn (œufs de canard fécondés), a suggéré Lauren Breedlove.

Entrez en contact avec la riche culture du pays à travers certains des meilleurs plats du Vietnam!

La soupe de nouilles réconfortante dénommée phở est connue dans le monde entier comme l’un des meilleurs plats vietnamiens. Cette soupe traditionnelle se trouve presque partout dans le pays et est un excellent exemple de beauté culinaire dans la simplicité.

Un mélange de bouillon, de nouilles de riz, d’herbes fraîches comme le gingembre et l’oignon vert, ainsi que de poulet (phở gà) ou de bœuf (phở bò) réchauffe l’estomac et l’âme.

Autre aliment de base vietnamien apprécié dans le monde entier, le bánh mì est le célèbre sandwich du pays. Avec la bien-aimée baguette française, c’est un mélange des deux cuisines.

Servi sur de la baguette croustillante, il s’agit d’une combinaison de viande, de fromage, de légumes frais et marinés, de beurre et de sauce chili. Des variantes créatives sont servies dans tout le pays comme aliment de rue très populaire, idéal comme collation ou comme repas rapide, à tout moment de la journée.

Viennent ensuite les "collations santé" tels que gỏi cuốn tôm thịt (rouleaux de printemps frais), bánh xèo (crêpe croustillante), mì Quảng, cao lầu (plats de nouilles), chả cá (poisson frit)…

La blogueuse a également recommandé le bún chả, un favori du déjeuner au Vietnam, en particulier dans la capitale Hanoï, située dans la région nord du pays.

L’extérieur croustillant et l’intérieur juteux des galettes en forme de boulettes de viande contrastent parfaitement avec la sauce de poisson et le bouillon de citron vert, la laitue ou le chou, les germes de soja, le basilic et les nouilles de riz lorsqu’ils sont consommés ensemble.

En outre, Lauren Breedlove a suggéré des options alimentaires telles que le cá kho tộ (poisson caramélisé dans un pot en argile), le rau muống xào tỏi (épinards à l’eau sautés), le bánh vạc (boulette à la rose blanche), le chè ba màu (dessert tricolore) et le bột chiên (pâte frite).

CPV/VNA/CVN