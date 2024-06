Galettes de poisson à la sauce tomate

Les galettes de poisson à la sauce tomate ( cha cá sôt cà chua ) sont très parfumées. C’est un plat rapide et facile à préparer, qui peut être dégusté avec du riz, des nouilles ou du pain. La sauce onctueuse a une belle couleur et une saveur riche. Les galettes de poisson sont à la fois moelleuses et légèrement croustillantes.

>> Le pho sauté au bœuf

>> Brochettes de porc

>> Calamars farcis à la vapeur

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 500 g de cha cá

- 5-6 tomates (~450 g)

- 3 échalotes, 1 petit morceau de gingembre

- Ciboule, aneth, 1-2 piments

- 5 g de fécule de maïs

- Sauce tomate, sauce pimentée, ketchup (facultatif)

- Assaisonnements : nuoc mam (saumure de poisson), poudre d’assaisonnement, poivre moulu, sauce d’huîtres, sucre

Préparation

* Étape 1

- Lavez les galettes de poisson pour enlever l’excès de sel. Séchez-les avec du papier absorbant. Faites-les ensuite frire dans de l’huile jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantées. Réservez.

- Hachez finement l’ail, le gingembre et les piments.

- Lavez soigneusement la ciboulette et l’aneth. Hachez finement la partie inférieure des tiges et ajoutez-les au mélange d’ail, de gingembre et de piments. Hachez ensuite le reste des tiges et réservez.

- Pelez les tomates et coupez-les en petits dés.

* Étape 2

- Dans une poêle, faites chauffer 3 c.à.s d’huile de cuisson. Faites revenir l’ail, le gingembre, les piments et la partie inférieure des tiges de ciboulette et d’aneth.

- Ajoutez les tomates en dés et faites-les cuire à feu moyen-doux pendant 2-3 minutes.

- Incorporez les ingrédients suivants à la sauce tomate :

+ 2,5 c.à.s de sauce tomate

+ 1 cuillère à soupe (c.à.s) de ketchup

+ 1 c.à.s de sauce pimentée

+ 2,5 c.à.s de nuoc mam

+ 2 c.à.s de sauce d’huîtres

+ 1 c.à.s de sucre

+ 100 ml d’eau

- Remuez bien et portez à ébullition à feu doux. Vous pouvez ajuster les quantités selon votre goût, en particulier la quantité de sucre.

Cuisson

- Lorsque la sauce tomate bout, ajoutez les beignets de poisson. Laissez mijoter pendant 10 minutes à feu moyen-doux. Couvrez la casserole/poêle et retournez les beignets de temps en temps pour qu’ils soient bien enrobés de sauce.

- Si vous souhaitez une sauce plus épaisse, mélangez 1 c.à.s de fécule de maïs avec 2 c.à.s d’eau. Remuez bien et ajoutez progressivement le mélange à la sauce, en remuant constamment. Laissez cuire encore 2 minutes pour que la fécule de maïs cuise.

- Parsemez de ciboulette et d’aneth, laissez cuire quelques secondes, puis éteignez le feu. Versez dans un bol ou une assiette creuse. Enfin, saupoudrez d’un peu de poivre noir moulu.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/