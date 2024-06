Bientôt le festival gastronomique et du livre "Ici Vietnam" à Paris

"Ici Vietnam", festival gastronomique et du livre se tiendra le 15 juin à la place Monge 75005 à Paris, en France. Vous serez accueillis par des jeunes et amis Vietnamiens et Parisiens à goûter à différents plats vietnamiens cuisinés sur place et à choisir des livres de littérature vietnamienne.