Le Festival “Chapeau conique rose” est attendu en octobre 2024 à Hô Chi Minh-Ville

Le Festival “Chapeau conique rose” 2024 marquera le dixième anniversaire du Réseau vietnamien de lutte contre le cancer du sein (Breast Cancer Network Vietnam, BCNV) dans son engagement à sensibiliser et à soutenir la communauté dans sa lutte contre cette maladie.

Plus de 130.000 personnes ont rejoint cette cause avec enthousiasme, en faisant don de leurs cheveux, permettant ainsi au BCNV de distribuer plus de 3.000 perruques à des patientes atteintes d'un cancer du sein. Chaque mèche de cheveux représente non seulement un cadeau matériel, mais aussi une source de confiance et de motivation pour des milliers de patientes. De plus, le BCNV a soutenu plus de 5.000 patientes à travers des programmes de dépistage, des ateliers, et d'autres activités communautaires. Ces actions permettent aux personnes touchées par le cancer de retrouver confiance en elles et de réintégrer pleinement la vie.

Dans sa mission de soutien aux patientes atteintes d'un cancer du sein, la bibliothèque capillaire du BCNV est devenue un symbole d'amour et de partage. Ici, les patients peuvent trouver des coiffures adaptées à leurs besoins et préférences, les aidant ainsi à retrouver confiance en elles durant le traitement. L’activité de don de perruques du BCNV fonctionne comme une véritable banque de cheveux, animée par la conviction et l'espoir que les patients qui empruntent ces cheveux retrouveront bientôt la santé et n'auront plus besoin de perruques. Ce geste incarne non seulement l'optimisme pour l'avenir, mais instaure également un cycle d'amour et de partage, renforçant l'esprit de solidarité et de soutien au sein de la communauté.

Le BCNV a également eu un impact profond et positif dans la communauté grâce au Festival “Chapeau conique rose”, un événement annuel d'importance. En réponse à Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein célébré dans 194 pays à travers le monde, le festival attire chaque année des milliers de participants, des patients aux familles, en passant par les amis, les bénévoles, et les célébrités.

En 2024, l'événement sera enrichi par une course de collecte de fonds rassemblant 3.500 participants, ainsi que des activités de don de cheveux et de dépistage gratuit du cancer du sein. Ces initiatives permettront à des centaines de femmes de bénéficier d’un dépistage précoce et de recevoir des informations médicales cruciales, améliorant ainsi leurs chances de succès dans le traitement.

Le festival, placé cette année sous le thème "Pour celui que j'aime", deviendra un lieu de rencontre et de rapprochement pour des milliers de personnes, diffusant un message d'amour et de soutien spirituel aux guerriers K.

Dans la continuité de ce parcours significatif, le Réseau du cancer du sein mettra un accent particulier sur la création d'une communauté de soutien aux patientes plus forte et plus cohésive, avec une implication accrue de tous les groupes sociaux dans les années à venir.

"Dix années de fonctionnement et de réalisations sont le fruit des efforts collectifs de toute la communauté BCNV. Car il s'agit de l'effort, de la contribution, de la conviction et de la participation des membres de la communauté pour réaliser un grand rêve : qu'au Vietnam, personne ne soit contraint de faire face au cancer du sein sans information ni soutien communautaire. Avec l'événement du Festival “Chapeau conique rose” qui aura lieu en octobre prochain, nous sommes impatientes d'entamer une nouvelle décennie prometteuse, en continuant d'offrir une vie en rose à toutes les femmes vietnamiennes", a conclu Mme Nguyên Thuy Tiên, co-fondatrice et directrice exécutive du BCNV.

