Dix-sept ans de soutien aux victimes de l'agent orange

L'Association des victimes de l’agent orange/dioxine du district de Nghi Xuân compte aujourd'hui 1.329 membres, dont 463 victimes directes (311 personnes directement touchées par la dioxine et 152 indirectement affectées) et 865 membres bénévoles. Le district abrite 17 associations de base, avec 37 succursales réparties sur 11 communes et bourgs.

Depuis la création de l'association en 2007, Mme Hô Thi Xuân Hông a consacré 17 ans de sa vie à soutenir les victimes de l'agent orange/dioxine dans le district de Nghi Xuân.

En évoquant son engagement envers l'Association des victimes de l’agent orange/dioxine, Mme Hô Thi Xuân Hông, affectueusement appelée "tante Hông", partage : "Mon père a participé à la campagne de Diên Biên Phu en 1954, puis a continué à se battre contre les forces américaines. En 1964, lorsque les États-Unis ont intensifié leurs attaques dans la région de Quang Binh, mon père était soigné pour ses blessures à l'hôpital militaire 41 de Quang Binh. Lors d’un bombardement sur l’hôpital, malgré son état de santé précaire, il a tenté d’aider d’autres patients. À la fin du bombardement, lui et un autre patient étaient ensevelis sous les décombres. Mon père est décédé alors que j’avais seulement 9 ans. En voyant les victimes de l'agent orange, qui souffrent des séquelles de la guerre, j’ai ressenti une profonde compassion et un grand désir d'aider."

Tout au long de sa vie, cette histoire personnelle a motivé Mme Xuân Hông à se dévouer aux personnes défavorisées. Jeune, elle a étudié au Collège de formation des enseignants de la province de Nghê An avant de poursuivre ses études à l'Université de Vinh, dont elle est diplômée en 1975. Après avoir quitté l'université, elle a commencé sa carrière en tant qu'enseignante au collège Xuân Truong, aujourd'hui connu sous le nom de collège Dan Truong Hôi, dans le district de Nghi Xuân.

"Pendant cette période, en plus de mon rôle d'enseignante, j'ai également été responsable de la section de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh. J'ai toujours mis l'accent sur la création d'une division solide et respectée. Ce processus m’a permis de grandir personnellement, et en 1980, j'ai eu l'honneur de rejoindre le Parti communiste du Vietnam", raconte Mme Hô Thi Xuân Hông, ancienne enseignante.

De 1985 à 1995, elle a été nommée directrice de l'école primaire de Xuân Giang. En 1995, elle a pris la présidence de l'Union des femmes du district de Nghi Xuân. Après dix années de service, elle a été promue cheffe du Comité de mobilisation de masse du Comité du Parti du district en 2005.

Soutien aux victimes de la dioxine

En 2007, avec la création de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine dans le district de Nghi Xuân, Tante Hông a vu ses responsabilités se multiplier. Bien qu'elle ait pris sa retraite en 2010, elle continue de s'investir activement dans l'association jusqu'à ce jour.

"Tout au long de ma carrière, j’ai toujours eu une affection particulière pour les personnes vulnérables. En tant que responsable de la section de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh, je cherchais à organiser des activités éducatives significatives pour les jeunes élèves. En tant que directrice de l’école primaire, j'ai pris soin de soutenir mes collègues en difficulté et d'aider les enfants défavorisés à accéder à l’éducation. En tant que présidente de l'Union des femmes du district, j'ai concentré mes efforts sur les femmes célibataires et les femmes pauvres. Aujourd'hui, après près de 17 ans de travail au sein de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine, je reste toujours à la recherche de nouvelles orientations pour aider les victimes à surmonter les douleurs liées à leurs maladies", confie Tante Hông.

Au cours de ses 17 années d'engagement au sein de l'association, Tante Hông estime que le succès des activités de l'association repose sur le dévouement de ses membres. Elle souligne l'importance de mettre en œuvre des plans et des programmes innovants pour garantir les intérêts des membres et des victimes. En collaboration avec les politiques provinciales, elle et son équipe privilégient des approches créatives et choisissent des initiatives emblématiques pour chaque activité, afin de créer une marque distinctive. Grâce à ces efforts, l'Association des victimes de l’agent orange/dioxine du district de Nghi Xuân est reconnue comme l'une des unités les plus dynamiques et efficaces de toute la province.

Une femme dévouée

"En 2010, à l’âge de la retraite, le Comité du Parti du district de Nghi Xuân m'a demandé de continuer à contribuer aux activités de l'association. Consciente que ma santé me le permettait encore et que ma passion pour ce travail restait intacte, j'ai accepté la mission. Plus je travaille avec l'association, plus ma compassion pour les victimes des conséquences de la guerre grandit. Certaines familles comptent deux à trois générations touchées par la dioxine, avec cinq à six enfants infectés et décédés progressivement. Certaines familles doivent même placer sept à huit bols d'encens sur l'autel familial pour honorer chaque enfant né et décédé. En plus des fonds réguliers fournis par le district, je mobilise des ressources à travers mes relations pour aider les victimes", explique-t-elle.

Grâce à son engagement sincère, Tante Hông a gagné l'affection et le respect des victimes de la guerre. Vo Nhu At (né en 1955, village 5, commune de Xuân Linh) témoigne : "Ma famille, qui compte trois personnes, touchée par l'agent orange à travers deux générations, a bénéficié de l’attention constante de l’association et de Mme Xuân Hông, qui nous a soutenus avec de nombreux cadeaux. Nous recevons également le soutien des niveaux de gestion, des secteurs et des bienfaiteurs. Grâce au dévouement de la présidente et de l'association, nous nous sentons toujours profondément encouragés et réconfortés."

À près de 70 ans, lorsque la plupart des gens envisageraient de se reposer, Mme Hô Thi Xuân Hông continue de se consacrer pleinement à l'association. Elle reste préoccupée par la façon de mieux aider les victimes, en veillant à ce qu’elles bénéficient des meilleures prestations et en mobilisant des fonds pour leur soutien.

"En mai 2024, la mobilisation des ressources de l’Association a atteint 142,5 millions de dôngs. En collaboration avec des philanthropes, des organisations et des entreprises, nous avons pu distribuer 573 cadeaux aux familles des victimes en difficulté dans la région. Cependant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que de nombreuses victimes n’ont pas encore complété leurs dossiers pour être reconnues et bénéficier des politiques de soutien", partage Mme Hông.

Nguyên Minh Nguyên, président de l’Association des victimes de l’agent orange de la province de Hà Tinh, loue le dévouement de Mme Hông. Selon lui, elle est un exemple emblématique de dynamisme et de créativité dans le travail associatif. En tant que présidente expérimentée, elle comprend rapidement les résolutions et les politiques du Parti et de l'État, et les met en œuvre de manière systématique auprès de chaque membre. La perspicacité de Mme Hông contribue non seulement à l'efficacité de l'Association des victimes de l’agent orange du district de Nghi Xuân, mais elle conseille également l'association provinciale sur les orientations et les tâches pratiques pour aider les victimes de la dioxine.

Hoàng Lan - Hà Tinh/CVN