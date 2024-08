Le Vietnam dévoile son premier programme d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité

L'événement, organisé conjointement par le ministère et l'entité des Nations unies consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des (ONU Femmes), a réuni des responsables gouvernementaux, des experts et des partenaires internationaux pour discuter des plans de mise en œuvre du programme d'action.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt a souligné les contributions importantes des femmes vietnamiennes à travers l'histoire, de leur rôle dans les guerres de résistance à leurs efforts substantiels dans la reconstruction et le développement nationaux.

Le Vietnam attache toujours de l'importance à la protection et au maintien du rôle des femmes dans la construction et la consolidation de la paix et de la sécurité nationales, a-t-il déclaré, ajoutant que sur la scène internationale, le Vietnam a été un défenseur actif du programme femmes, paix et sécurité, notamment en menant l'adoption de la Résolution 1889 du Conseil de sécurité de l'ONU et en incitant à l'adoption de l'Engagement d'action de Hanoi 2020 coparrainé par 75 pays.

Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang, a salué l'atelier comme une opportunité de partager des expériences et de lancer le Plan d'action national pour la période 2024-2030.

Selon elle, Dà Nang a déjà adopté plusieurs politiques et documents pertinents, démontrant son engagement à mettre en commun des ressources pour mettre en œuvre efficacement le Programme d'action, visant à construire une ville sûre et conviviale pour les femmes et les enfants.

Dans son message enregistré à l'atelier, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Bahous, a salué le Programme d'action national du Vietnam, qu'elle a qualifié d'étape concrète vers la promotion de la participation pleine, égale et significative des femmes à la politique, aux affaires étrangères, à la défense nationale et à la sécurité.

ONU Femmes est prête à aider le gouvernement vietnamien à élargir ses partenariats, à tirer parti des ressources internationales et à veiller à ce qu'aucune femme ou fille ne soit laissée pour compte, a-t-elle déclaré.

Le Programme d'action national comprend quatre objectifs, notamment l'amélioration de la participation des femmes, l'amélioration de la réponse à la violence sexiste, l'intégration des perspectives de genre dans les efforts de secours et de relèvement, et le renforcement de la coopération internationale.

VNA/CVN