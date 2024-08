Renvoyer les cendres de l'amie américaine Merle Ratner au Vietnam

Le 7 août, à New York, aux États-Unis, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), des proches et des amis ont solennellement organisé une cérémonie d'adieu pour renvoyer les cendres de Merle Ratner au Vietnam répondant ainsi à ses souhaits et à ceux de sa famille.

S'exprimant avec émotion lors de la cérémonie, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la mission vietnamienne, a souligné que même si Mme Merle Ratner était née aux États-Unis, elle avait consacré tout son amour au Vietnam - sa deuxième Patrie. Il a affirmé que les dirigeants et le peuple du Vietnam se souvenaient et appréciaient toujours son engagement en faveur de la guerre de résistance, de la lutte pour la libération et la réunification nationales, du développement et de l'intégration du Vietnam. Le Parti et l'État du Vietnam souhaitent accueillir Mme Merle Ratner comme une vraie Vietnamienne de retour au pays.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a annoncé que la cérémonie de dispersion des cendres de Mme Merle Ratner aurait lieu le 10 août à Dô Son, ville portuaire de Hai Phong au Nord, sous l’égide de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam et de l’autorité de Hai Phong.

Le Dr Ngô Thanh Nhàn, époux de Mme Merle Ratner, et leurs amis américains, ont exprimé leur gratitude pour les sentiments et l'attention du Parti, de l'État et du peuple vietnamien ainsi que pour la préparation solennelle du retour des cendres de Mme Merle Ratner au Vietnam.

Mme Merle Evelyn Ratner, née en 1956 à New York, protesta dans les rues contre la guerre américaine au Vietnam lorsqu'elle avait 13 ans. Elle est aussi célèbre pour avoir accroché des slogans anti-guerre sur la Statue de la Liberté. Elle est co-fondatrice et coordinatrice de la Campagne de secours et de responsabilité pour les victimes de l'agent orange au Vietnam.

Après 1975, avec un profond amour pour le Vietnam, Mme Merle Ratner et son mari, le Dr Ngô Thanh Nhàn, ont déployé de nombreux efforts pour promouvoir la normalisation des relations Vietnam-États-Unis ainsi que pour soutenir de nombreuses activités de politique étrangère du Vietnam et de la mission vietnamienne aux États-Unis et à New York.

Elle a reçu de nombreuses distinctions honorifiques du Parti, de l'État, d'organisations et de syndicats vietnamiens, notamment l’Ordre de l'amitié, l’Ordre pour le développement de la femme vietnamienne, l’Insigne pour les victimes de l'agent orange.

Mme Merle Ratner est décédée subitement dans un accident à New York le 5 février 2024.

VNA/CVN