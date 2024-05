Lancement du projet d'action contre les mines pour le Village de la paix Vietnam - R. de Corée

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisée par le Centre national de lutte contre les mines du Vietnam (VNMAC) en collaboration avec l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre).

Ce projet, d'un coût total de plus de 14 millions d'USD, provenant de l'aide non remboursable du gouvernement sud-coréen, sera mis en œuvre de mai 2024 à décembre 2026 dans trois provinces de Thua Thiên Huê, Binh Dinh et Quang Ngai (Centre).

Il vise à régler les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre, à protéger la population, à promouvoir le développement socio-économique local et à contribuer à la construction de communautés rurales harmonieuses et sûres, prospères et capables de répondre au changement climatique au Vietnam.

Entre 2018 et 2021, le VNMAC, la KOICA et le PNUD ont collaboré dans la mise en œuvre du projet "Coopération Vietnam - République de Corée pour surmonter les conséquences des restes explosifs de guerre (KVMAP)".

Grâce à ce projet, près de 17.000 ha de terres ont été nettoyés des bombes, mines et explosifs, créant les conditions nécessaires à la création de moyens de subsistance durables pour les habitants des provinces de Quang Binh et Binh Dinh, améliorant la capacité de prévention des accidents de bombes et de mines et soutenant les victimes des bombes et mines.

VNA/CVN