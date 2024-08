Le Vietnam souhaite collaborer pour étudier et évaluer les impacts du projet de canal Funan Techo

Le Mékong est un atout inestimable et un point de liaison de solidarité et d’amitié spéciales entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, a affirmé le 8 août le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt, en réponse aux questions de correspondants concernant la récente cérémonie de mise en chantier du canal Funan Techo au Cambodge.

>> Le Vietnam appelle au partage d’informations sur le projet cambodgien Funan Techo

>> Projet de canal Funan Techo : le Vietnam souhaite une recherche conjointe

>> Le Vietnam se dit très attentif au projet de canal Funan Techo au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, organisée jeudi après-midi 8 août, Doàn Khac Viêt a déclaré que le Vietnam souhaitait que les pays riverains, dont le Cambodge, travaillent ensemble pour gérer et développer efficacement et durablement les ressources en eau du Mékong au profit des communautés riveraines, ainsi que pour l'avenir des générations futures et la solidarité entre les pays riverains.

Dans cet esprit, le Vietnam soutient les efforts de développement du Cambodge et respecte la construction par le Cambodge du canal et la mise en œuvre du projet de canal Funan Techo.

Dans le même temps, nous souhaitons également collaborer pour mener des recherches et une évaluation intégrale et complète des impacts du projet et prendre des mesures appropriées pour minimiser les impacts, a-t-il affirmé.

VNA/CVN