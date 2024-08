La vice-présidente inspecte le règlement des conséquences des inondations à Son La

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân est allée le 9 août inspecter le règlement des conséquences des inondations dans la province montagneuse du Nord de Son La et a rendu visite aux personnes touchées par les catastrophes naturelles dans la commune de Muong Chanh du district de Mai Son et la commune de Ban Lâm du district de Thuân Châu.

En raison de l'impact du typhon Prapiroon, du 22 au 31 juillet, Son La a connu des pluies torrentielles prolongées sur une vaste zone, provoquant des inondations, des crues soudaines et des glissements de terrain.

Les inondations ont fait 11 morts et 6 blessés, endommagé plus de 2.670 maisons et 29 écoles, emportant 15 ponts, détruisant environ 80 ouvrages d'irrigation et provoquant des glissements de terrain à 13 endroits sur les routes, bloquant la circulation. Les pertes totales ont été estimées à plus de 500 milliards de dôngs (19,9 millions d'USD).

En visitant les zones touchées dans les communes de Muong Chanh et de Ban Lâm, la vice-présidente a exprimé sa sympathie aux habitants locaux et son espoir qu'ils surmonteront bientôt les pertes et stabiliseront leur vie.

Saluant les efforts des cadres, des soldats ainsi que des autres forces locaux pour aider les habitants à surmonter les conséquences des inondations et à stabiliser leur vie. Elle a demandé à Son La de continuer à accorder une grande attention aux familles touchées et à les aider à subvenir à leurs besoins.

Son La devrait de suivre de près l'évolution des conditions météorologiques afin de minimiser les pertes causées par les pluies et les inondations, a-t-elle demandé. À long terme, il est nécessaire d'élaborer des plans pour les zones de réinstallation, de reloger les personnes des zones à risque, de rétablir la production et d'enrichir des connaissances nécessaires des locaux pour faire face aux catastrophes naturelles.

À cette occasion, la vice-présidente et sa délégation ont offert à Son La 700 millions de dôngs (27.871 USD) et aux districts de Mai Son et de Thuân Châu 200 millions de dôngs pour les aider à surmonter les conséquences des inondations. Ils ont également offert 50 paquets de cadeaux à 50 ménages touchés par des catastrophes naturelles dans les communes de Muong Chanh et de Ban Lâm. Le Fonds national pour les enfants vietnamiens a également offert 200 millions de dôngs aux enfants touchés à Son La, tandis que le Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles a offert aux habitants 1.000 paquets de nouilles instantanées.

