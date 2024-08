Programme spécial en faveur des victimes de l’agent orange

Photo : VNA/CVN

Le programme "Illuminer l'avenir" a été organisé par le Comité central de l’Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine (Vietnam Association for Victims of Agent Orange/dioxin - VAVA), le Bureau permanent du Comité directeur national pour surmonter les conséquences des munitions non explosées et des produits chimiques toxiques de guerre au Vietnam (Bureau 701 en abrégé), le Centre de radio et de télévision militaire.

Il avait également pour objectif de marquer la Journée des victimes de l’agent orange (10 août) et le 20e anniversaire de la VAVA (2004-2024).

Le général de division Nguyên Huu Chinh, président de la VAVA, a déclaré que les conséquences de l'agent orange/dioxine répandu par les États-Unis au Vietnam sont toujours très graves.

Photo : VNA/CVN

La plupart des victimes et leurs familles sont encore confrontées à de nombreuses difficultés, tant matérielles que psychologiques, elles ont donc besoin de la coopération de l'ensemble de la société et du soutien d'amis internationaux pour panser les blessures de la guerre et soulager leur douleur, a-t-il indiqué.

Grâce à des reportages et à des rencontres avec des victimes et leurs familles, le programme a donné aux spectateurs une vision sur les graves conséquences de l'agent chimique, ainsi que les efforts du Parti, de l'État, des généreux donateurs vietnamiens et des amis étrangers pour assister les victimes et lutter pour que justice leur soit rendue.

Pendant 10 ans, de 1961 à 1971, l'armée américaine a répandu au Sud environ 80 millions de litres de produits chimiques toxiques, dont 61% d'agent orange, contenant 366 kg de dioxine. Plus de 4,8 millions de Vietnamiens y ont été exposés, dont plus de 3 millions ont été victimes, avec des conséquences transmises jusqu’à la 4e génération.

Lors du programme, les organisateurs ont reçu des dons d'organisations et de particuliers, vietnamiens comme étrangers, pour venir en aide aux victimes.

VNA/CVN