Le Courrier du Vietnam souffle ses 32 bougies avec ses lecteurs francophones



Le 5 septembre 2025 marque un jalon majeur pour Le Courrier du Vietnam, seul journal en langue française du pays, qui célèbre ses 32 ans d’existence au sein de l’Agence Vietnamienne d’Information. Cet anniversaire illustre le lien vivant et durable qu’il entretient avec ses lecteurs, véritables témoins d’un pont culturel vibrant entre le Vietnam et la francophonie.