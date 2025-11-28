Une Alliance des semi-conducteurs pour accélérer les puces "Make in Vietnam"

>> Meilleures conditions aux investisseurs du secteur des semi-conducteurs

>> La plus grande exposition internationale sur l’industrie des semi-conducteurs

>> L’IA, moteur de la révolution des semi-conducteurs au Vietnam

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur l’alliance initiée en 2023 à Dà Nang par le ministère de l’Éducation et de la Formation, la VNU-Hanoï a élargi cette démarche pour former une Alliance des semi-conducteurs destinée à connecter étroitement la formation, la recherche et le monde entrepreneurial. L’objectif est de bâtir un écosystème ouvert, capable de promouvoir le développement de ressources humaines de haute qualité et la création de produits semi-conducteurs "Make in Vietnam".

À ce jour, près de 30 universités, organisations et entreprises nationales et internationales ont confirmé leur adhésion à l’Alliance. Le secteur privé est fortement représenté avec la participation de géants technologiques tels que FPT, Viettel, le groupe CMC, ainsi que des entreprises comme Nisso ou MRIV International.

Fonctionnant selon un mécanisme ouvert, flexible et transparent, l’Alliance facilitera la mise en réseau des laboratoires et le partage d’infrastructures modernes pour déployer de grands projets de recherche interdisciplinaires axés sur la conception et la fabrication de puces locales. Parallèlement, elle s’attachera à augmenter le taux de localisation et la valeur ajoutée des puces "Make in Vietnam", tout en fournissant des conseils politiques au gouvernement pour assurer un développement durable de l’industrie nationale des semi-conducteurs.

Lors de la cérémonie, Pham Bao Son, directeur adjoint de la VNU-Hanoï, a déclaré que les semi-conducteurs représentent une opportunité clé pour que le Vietnam maîtrise des technologies et s’insère durablement dans la chaîne de valeur mondiale.

Soutenant cette initiative, Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du Centre national d’innovation (NIC), a promis de connecter l’Alliance aux leaders mondiaux (NVIDIA, Synopsys, Cadence) afin d’aligner les formations vietnamiennes sur les standards internationaux.

De son côté, Kenneth Tse, directeur général d’Intel Products Vietnam, a souligné le potentiel de la jeune et dynamique main-d’œuvre vietnamienne et l’importance du modèle de coopération tripartite entre l’État, l’école et l’entreprise.

Enfin, le Professeur associé et Docteur Lê Duc Anh de l’Université de Tokyo a insisté sur le fait que seule une coopération internationale renforcée permettra de créer des bases solides, de développer des ressources humaines hautement qualifiées et de voir émerger des puces de qualité conçues et fabriquées au Vietnam.

VNA/CVN