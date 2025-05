Une œuvre d’art végétale au cœur de Tam Côc

>> TripAdvisor invite à une excursion d’une journée à Ninh Binh en bateau et à vélo

>> Pagode Bat Long : alliance sublime entre l'architecture et la nature

>> Tràng An : un trésor du patrimoine mondial en plein essor

Photo : VNA/CVN

Les rizières de Tam Côc sont réputées pour être l’un des cinq plus beaux paysages rizicoles du Vietnam, avec une superficie de plus de 18 ha serpentant le long de la rivière Ngô Dông.

Cette année, pour se préparer à la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2025 qui se déroulera fin mai, dès le Nouvel An lunaire, le Comité de gestion de la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông s'est coordonné avec les autorités locales pour exhorter et guider les agriculteurs à se rendre dans les champs pour planter du riz à temps pour la récolte.

Le tableau de cette année, représentant une carpe se transformant en dragon, se distingue par ses détails complexes et ses couleurs entrelacées, fruit d’un travail méticuleux. Phan Van Han, agriculteur de Ninh Hai (Hoa Lu), explique : "Nous, agriculteurs, mettons tout en œuvre pour fertiliser les rizières à temps pour la Semaine touristique de Ninh Binh 2025, dont le thème est +Couleurs dorées de Tam Côc - Tràng An+. Notre but est d’offrir de magnifiques champs artistiques et une moisson dorée, afin que les visiteurs vietnamiens et étrangers puissent admirer la splendeur de la récolte à Tam Côc".

Photo : VNA/CVN

La variété de riz Thai Xuyên demeure le choix privilégié pour donner vie à cette fresque artistique. Hoàng Thi Huê, agricultrice de Ninh Hai, a confié : "Les touristes ne tarissent pas d'éloges sur la beauté de nos rizières. En tant qu'agriculteurs de Ninh Hai, nous sommes immensément fiers de posséder les plus belles rizières artistiques du Vietnam".

Le thème choisi cette année pour la rizière est "Les carpes se transforment en dragons en franchissant la porte". Il s’agit d’un motif populaire dans l'art du feng shui, symbolisant succès et progrès. "Les plants de riz sont en phase de forte croissance. Nous procédons actuellement au repiquage et à la fertilisation afin de créer les meilleures conditions possibles, permettant une image uniforme et aboutie sur la rizière", a souligné Bùi Thi Nhài, chargée du paysage environnemental de la zone touristique Tam Côc - Bich Dông.

La nouvelle physionomie de la rizière artistique de Tam Côc en 2025 contribuera significativement à dynamiser le tourisme, à valoriser la beauté de la culture locale, à accroître la fréquentation touristique et à affirmer la marque de Ninh Binh en tant que destination de premier plan du pays.

Semaine touristique de Ninh Binh 2025 La Semaine touristique de Ninh Binh 2025, sur le thème "La couleur dorée de Tam Côc - Tràng An", durera sept jours à la fin mai. De nombreuses activités seront proposées, telles qu'un programme artistique présentant des produits artisanaux des villages de métier traditionnel ; un défilé de mode sur le thème "Patrimoine pour la vie" ; une cérémonie d'ouverture ; une rue piétonne ; la démonstration et l’exposition des produits OCOP de la province de Ninh Binh ; l’exposition de produits artisanaux traditionnels ; un tour photographique ; la présentation des produits touristiques de Ninh Binh (farm trip et voyage de presse) ; une exposition de photo ; un spectacle de marionnettes sur l'eau, des représentations de chèo (théâtre populaire), de hat xâm (chant des aveugles) et autres chants folkloriques des trois régions ; un festival de groupes de danse folklorique et un concours "La quintessence culinaire de l'ancienne capitale", entre autres. La Semaine touristique de Ninh Binh, produit touristique annuel et unique de la province, vise à présenter et à promouvoir les ressources touristiques de cette province, du complexe paysager de Tràng An, patrimoine mondial, en particulier. En outre, elle vise à renforcer la propagande, la promotion et l’introduction des produits et services touristiques de Ninh Binh auprès des touristes nationaux et internationaux et à attirer les touristes pendant la basse saison.

Quê Anh/CVN