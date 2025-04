Boom des visiteurs à Bà Ria - Vung Tàu pour les vacances des 30 avril et 1er mai

Les vacances des 30 avril et 1 er mai, qui durent cinq jours, verront la province de Bà Ria - Vung Tàu accueillir un afflux de touristes. Avec ses belles plages et ses services touristiques haut de gamme, les autorités compétentes ainsi que les agences de voyages, restaurants et hôtels de Bà Ria - Vung Tàu se préparent à offrir les meilleurs services aux vacanciers pendant cette période.

À l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, de nombreux hôtels et complexes hôteliers de la province de Bà Ria-Vung Tàu ont adopté une nouvelle décoration pleine de sens.

Des fleurs de lotus et des drapeaux nationaux sont soigneusement disposés dans la plupart des espaces de ces complexes, créant une atmosphère rappelant celle du jour de la victoire. Non seulement l’accent est mis sur la décoration, mais le menu est également adapté au thème. Certaines boissons et certains plats sont décorés aux couleurs du drapeau national.

Le représentant de la zone de villégiature Le Palmier Hô Tràm a informé que durant ces vacances de cinq jours , le taux d’occupation des chambres devrait atteindre 100%. En plus de la préparation des installations et du personnel, ce complexe touristique organisera de nombreuses activités culturelles et culinaires attrayantes, promettant d’offrir aux visiteurs des expériences inoubliables.

Truong Tân Dat, gérant du complexe hôtelier Le Palmier Hô Tràm, district de Xuyên Môc, a déclaré qu’en plus de l’amélioration des infrastructures du complexe, l'accent était également mis sur des aspects comme la prévention et la lutte contre les incendies, le sauvetage, la sécurité alimentaire et l’hygiène pendant cette période. Il a ajouté que des buffets en bord de mer et des concerts de musique live seraient organisés pour offrir un cadre agréable où les visiteurs pourraient se détendre pendant les week-ends et jours fériés.

Non seulement les établissements d’hébergement, mais aussi les entreprises touristiques et de services de la province se montrent proactives dans le renouvellement de leurs produits afin d’offrir des expériences mémorables aux touristes.

"À l'occasion des vacances des 30 avril et 1er mai, nous avons progressivement achevé les zones d’exposition et les espaces de divertissement pour offrir aux visiteurs des expériences nouvelles et plus attrayantes. De plus, Wonder Museum Hô Tràm ouvrira bientôt un parc aquatique, promettant de devenir une destination de choix cet été. Novaworld Hô Tràm poursuit l’achèvement de ses nouveaux parcs, contribuant ainsi à diversifier les attractions pour les visiteurs de Hô Tràm", a déclaré Ngô Phan Bao Trung, chef du service client du Wonder Museum Hô Tràm, district de Xuyên Môc.

Spectacles artistiques et musicaux

Dâu Thê Anh, directeur général du Parc Hô Mây, ville de Vung Tàu, a indiqué que son complexe touristique avait préparé des produits touristiques tels que des spectacles de musique aquatique et des performances artistiques avec des groupes et chanteurs célèbres. Ces artistes sont invités à enrichir les programmes artistiques en dehors des produits touristiques locaux pendant ces vacances. En outre, le Parc Hô Mây a également investi dans de nouveaux produits et services touristiques, avec des plans de relance afin que les habitants et les touristes puissent profiter pleinement de ces vacances.

Durant les cinq jours de vacances, Bà Ria-Vung Tàu organisera une série de 22 événements touristiques, culturels et sportifs uniques, dont cinq événements à l'échelle provinciale, 14 au niveau du district, et trois organisés par des entreprises et le ministère de l’Industrie et du Commerce. Les moments phares seront le festival de musique "V-FEST ALLSTAR" et le festival de musique en montgolfière "V-FEST EVOLUTION", qui se dérouleront du 1er au 3 mai dans la ville de Vung Tàu et le district de Xuyên Môc, avec la participation des plus grandes stars de la musique du Vietnam.

Nguyên Thi Thu Huong, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Vung Tàu, a précisé que les vacances d'une durée de cinq jours, sont l'occasion idéale pour attirer les touristes. La ville a mis en place un plan coordonné et méthodique dans tous les domaines. La sécurité et l’ordre ont été renforcés grâce à une coordination intersectorielle entre la police, la défense civile, la surveillance de quartier et les services clés, afin d’assurer la sécurité des résidents et des touristes, en particulier sur les plages, dans les parcs et lors des événements communautaires.

En particulier, du 1er au 3 mai, à Bai Sau, se déroulera le Festival du cerf-volant d'art, avec des cerfs-volants géants de 10 à 60 m, rassemblant environ 40 clubs de cerf-volant du pays. En parallèle, à Vung Tàu, se tiendra également un tournoi de voile ouvert (région de Côt Co, Bai Sau) avec des épreuves de voile de niveau olympique, réunissant 50 athlètes et 20 bateaux Laser RS 470, ainsi qu'un concours ouvert de Lion-Dragon-Licorne et des spectacles artistiques nocturnes, sans oublier la foire de vente flash des fêtes (du 30 avril au 4 mai) à Vung Tàu, en plus des festivals culturels, culinaires et musicaux (du 30 avril au 4 mai) au Maris Vung Tàu, afin d'animer l'ambiance festive.

Pour garantir le bon déroulement des activités touristiques pendant ces vacances, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a demandé aux zones touristiques, attractions et établissements commerciaux d’assurer l'hygiène et la sûreté alimentaires, ainsi que la sécurité et l’ordre avant, pendant et après les vacances. Les établissements d'hébergement doivent afficher leurs prix et fonctionner aux tarifs corrects, publiés à la réception, afin que les touristes puissent choisir facilement. Les principales zones touristiques doivent assurer la sécurité des plages et des piscines, en renforçant le soutien et l'accompagnement des touristes concernant les visites, l’hébergement, le divertissement, tout en signalant rapidement aux autorités toute plainte des visiteurs.

Dô Phuoc Trung, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bà Ria-Vung Tàu, prévoit que ces vacances attireront plus de 50.000 visiteurs et génèreront des revenus de plus de 100 milliards de dôngs (hébergement et services). Au-delà des bénéfices financiers, il espère que les événements auront également une forte valeur de communication, contribuant ainsi à promouvoir l'image touristique de la province auprès des touristes nationaux et étrangers.

Parallèlement, le programme du festival de musique touristique de Bà Ria-Vung Tàu ouvrira des opportunités de coopération avec des entreprises des secteurs des services, du tourisme et du divertissement, jetant ainsi les bases d’un développement durable des événements à grande échelle dans le futur. L’industrie touristique de Bà Ria-Vung Tàu est prête à accueillir, servir et satisfaire les visiteurs.

Truong Giang/CVN

Photo : Huynh Son/VNA