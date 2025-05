Le Centre du Vietnam au diapason touristique

Photo : VNA/CVN

Les temps forts comprennent l’événement de l’Année nationale du tourisme de Huê 2025, sous le thème "Huê, ancienne capitale, nouvelles opportunités", ainsi que les campagnes de promotion du tourisme à Quang Binh, Quang Tri, Dà Nang et Quang Nam.

Il s’agit d’un moment clé pour que les localités deviennent une symphonie du tourisme, où chaque région contribue à un patrimoine culturel riche et significatif.

Diversité des expériences, génératrice de nouvelles tendances

La directrice du département du tourisme de Huê, Trân Thi Hoài Trâm, a déclaré que l’Année nationale du tourisme 2025 est une opportunité pour la ville de réaffirmer sa position, d’exploiter son potentiel et d’exploiter pleinement ses ressources touristiques.

Photo : VNA/CVN

La ville développera de nouveaux produits touristiques créatifs liés à sa marque distinctive, tels que "Huê, capitale de la gastronomie", "Huê, capitale de l’ao dài du Vietnam", et "Huê, ville des festivals".

En plus d’événements tels que la finale de Miss Vietnam 2025 et le festival des arts martiaux dans l’ancienne capitale, Huê fera la promotion de l’artisanat traditionnel et des itinéraires écotouristiques, permettant aux voyageurs de découvrir la beauté et les traditions anciennes de la région.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, la province de Quang Binh continuera d’investir dans le tourisme d’aventure et l’exploration de grottes, avec le parc national de Phong Nha-Ke Bàng et la grotte de Son Doong comme principales attractions. La région devrait accueillir 5,5 millions de touristes d’ici 2025.

De son côté, Quang Tri se concentrera sur le tourisme historique, en mettant en valeur des sites tels que la citadelle de Quang Tri, le complexe de monuments du pont Hiên Luong - rivière Bên Hai et la piste légendaire Hô Chi Minh, tous revitalisés grâce à la technologie numérique et au tourisme d’hommage. Cela permettra aux voyageurs de se connecter profondément à l’histoire du pays.

Une série de festivals à Dà Nang

Dà Nang, en tant que centre touristique du Centre, accueillera une série de festivals internationaux de musique, de gastronomie, de sports nautiques et de feux d’artifice.

Photos : Hoàng Phuong/CVN

La ville élargira également ses routes aériennes internationales, améliorera ses ports touristiques et mettra en œuvre des technologies numériques pour optimiser la gestion et la promotion de l’industrie sans fumée, devenant ainsi un pont dynamique et efficace entre diverses zones touristiques.

Quang Nam, qui abrite des destinations célèbres telles que Hôi An, My Son et Cu Lao Chàm, réorganise également son offre touristique. Des itinéraires de tourisme écologique, communautaire et agricole seront promus dans les zones montagneuses de l’ouest, offrant des expériences innovantes qui complètent les circuits traditionnels de Hôi An, My Son et la plage de Cua Dai.

Valoriser le patrimoine culturel

Photo : Phuong Mai/CVN

Pour que le tourisme patrimonial se développe de manière durable dans le centre du Vietnam, non seulement la promotion et les infrastructures sont importantes, mais aussi la manière dont les touristes découvrent le patrimoine culturel.

Le peintre Dang Mau Tu, ancien président de l’Association des lettres et des arts de Huê, a déclaré que si les touristes ne sont pas correctement préparés à découvrir le patrimoine, il leur sera difficile de comprendre en profondeur sa valeur culturelle, comme c’est le cas du chant Huê ou de tout autre patrimoine immatériel.

La directrice du département du tourisme de Huê a souligné que son département travaille au développement de produits culturels qui prolongent les séjours des touristes, répondant à leurs besoins d’expériences variées sans perdre l’essence du patrimoine.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

À Quang Tri, un espace narratif sera créé qui, au-delà d’être une simple attraction touristique, guidera les visiteurs à travers les émotions et les souvenirs, les connectant profondément à l’histoire.

De même, Quang Nam améliore les expériences de tourisme patrimonial avec des activités telles que la méditation douce avant la visite du sanctuaire de My Son ou la création de circuits "d’exploration du patrimoine" à travers les cinq sens.

Ces activités rapprochent non seulement le patrimoine des touristes, mais contribuent également à favoriser une appréciation plus profonde et respectueuse des valeurs culturelles, ouvrant de nouvelles opportunités touristiques avec des thérapies spirituelles et culturelles.

Ainsi, le tourisme patrimonial au centre du Vietnam n’est pas seulement une visite, mais un voyage de découverte profonde, où les touristes expérimentent et comprennent la valeur culturelle et historique de manière globale et significative.

VNA/CVN