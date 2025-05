Le parc rocheux de Ninh Thuân, d'une beauté sauvage exceptionnelle

Niché à une trentaine de kilomètres au nord-est de Phan Rang - Tháp Chàm, chef-lieu de la province côtière de Ninh Thuân (Centre), le parc de pierres de Ninh Thuân, dans la commune de Vinh Hai du district de Ninh Hai, recèle d'innombrables roches aux formes singulières, aimantant les voyageurs en quête de nature sauvage et d'aventure.

Photo : VNA/CVN

Le parc rocheux de Ninh Thuân s'épanouit au cœur de la zone de conservation du Parc national de Núi Chúa. Il constitue un élément de l'écosystème de forêt naine typique des montagnes rocailleuses, où prospèrent des espèces végétales résistantes à la sécheresse sous un climat aride et chaud persistant.

Découvert vers 2013 et ouvert au tourisme depuis 2022, ce site s'étend sur environ 3 ha. On y découvre un chaos de roches naturelles de toutes tailles, empilées et sculptées par l'érosion au fil de millions d'années. Au gré de l'imagination, ces pierres évoquent des éléphants, des squelettes de dinosaures, des chiens, des poissons, des oiseaux, des cobras, des théières, des chaises, des autruches ou même des couples enlacés.

Cette singularité attire un nombre croissant de visiteurs. De plus, l'ascension des falaises abruptes et des rochers saillants au-dessus de la mer représente un défi stimulant pour les touristes avides d'aventure.

L'accès au Parc national de Núi Chúa nécessite une randonnée d'environ 3 km à travers de vastes étendues forestières. Bien que la distance ne soit pas excessive, elle offre une précieuse opportunité d'explorer un écosystème forestier préservé. Le parc rocheux de Ninh Thuân se révèle également un lieu privilégié pour contempler les panoramas marins et savourer la magie des levers et couchers de soleil.

Déjà réputée pour ses plages et ses immenses dunes dorées évoquant un désert miniature, la province de Ninh Thuân voit ce parc rocheux devenir une nouvelle destination de choix pour les touristes vietnamiens et étrangers.

Photo : VNA/CVN

C'est un cadre idyllique pour la photographie, le camping, les pique-niques et, surtout, pour admirer les spectaculaires aurores et crépuscules marins.

Partageant son expérience, Nguyên Thi Ly, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville, confie que c'est la première fois que son groupe visite le parc. Elle se dit impressionnée par la taille et la beauté des rochers, dont les formes uniques surpassent celles observées dans de nombreux autres sites. Elle ressent une impression de grandeur naturelle et sauvage. L'air marin y est vivifiant et le lever de soleil sur la mer est d'une beauté saisissante.

Châu Duc Tai, photographe basé à Phan Rang - Tháp Chàm, explique qu'il emmène fréquemment des clients dans ce lieu. Le paysage exceptionnel du parc constitue une toile de fond merveilleuse pour des clichés mémorables au cœur du décor naturel enchanteur de Ninh Thuân.

Selon Nguyên Thanh Trung, représentant du Parc national de Núi Chúa, l'attrait majeur du parc rocheux réside dans sa représentation fidèle de l'écosystème typique de la forêt rocheuse sèche côtière. Les visiteurs sont séduits par la beauté brute et l'originalité des plantes adaptées à l'aridité du climat.

À l'avenir, le Parc national de Núi Chúa prévoit de développer les activités d'écotourisme au sein du parc rocheux, en les intégrant à d'autres circuits et itinéraires touristiques. Parallèlement, afin d'améliorer l'accueil des touristes, l'unité s'engage à promouvoir la protection de l'environnement, à installer des panneaux d'information, à aménager des points d'enregistrement et à fournir des informations sur la biodiversité.

VNA/CVN