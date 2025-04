Congés des 50 ans de la réunification nationale

Forte affluence touristique attendue partout dans le pays

Photo : VNA/CVN

Cette année, en particulier, la grande célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale a contribué à de nouvelles tendances dans le choix des circuits par les visiteurs. Tirant parti de cette vague, le secteur touristique de diverses localités s'est bien préparé pour accueillir un grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux.

Environ un mois avant les vacances, le marché du tourisme était animé. Ceux qui avaient planifié leurs voyages à l’avance ont rapidement réservé des voyages à forfait, des billets d’avion et des chambres d’hôtel pour profiter de prix raisonnables. Le nombre de clients réservant des circuits pendant ces vacances a augmenté de 20 à 30% par rapport à la même période en 2024. Les forfaits de voyage combinant détente et expériences culturelles et historiques arrivent en tête en termes de taux de réservation, selon Vu Van Tuyên, directeur de l’Agence de voyage Travelogy Vietnam.

Les dix destinations domestiques les plus recherchées sont Dà Nang, Dà Lat, Vung Tàu, Nha Trang, Hô Chi Minh- Ville, Huê, Phu Quôc, Ha Long, Hanoï et Hôi An.

Hô Chi Minh-Ville est la destination la plus prisée des touristes nationaux et internationaux. En conséquence, le Département municipal du tourisme a lancé une série d’activités touristiques uniques dans l’espoir d’offrir aux visiteurs des expériences attrayantes et mémorables.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, la ville compte actuellement plus de 3.200 établissements d'hébergement au service des touristes. En particulier, un taux élevé de réservation des chambres d’hôtels des 1er et 4e arrondissements et de la zone aux alentours du quai Nha Rông - où se concentrent de nombreuses performances artistiques, défilés, feux d’artifice, festivals de lumière et gastronomie - a été enregistré, allant de 95% à 100%.

Les agences de voyages à Hô Chi Minh-Ville ont également lancé de nombreux circuits culturels et historiques variés, allant de courts séjours intra-muros à de longs voyages reliant les provinces voisines pour emmener les touristes vers des sites historiques combinés à des expériences culturelles, les aidant à mieux comprendre l'histoire et les habitants locaux.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, selon un représentant du Service municipal du tourisme, à cette occasion, des visites thématiques et des itinéraires touristiques vers des vestiges culturels et historiques dans les zones intérieures et extérieures de la ville seront organisés. En particulier, Hanoï a également lancé des campagnes de promotion du tourisme telles que le programme "Les habitants et les touristes à la découverte des hôtels 4 à 5 étoiles" et des visites aux villages de métiers artisanaux dans le but d'augmenter les dépenses moyennes de chaque client et de prolonger la durée du séjour avec des produits touristiques connectés.

Outre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, les localités dotées d'atouts touristiques sont également prêtes à accueillir un grand nombre de touristes pendant ces vacances. Dans la ville côtière de Dà Nang, les hôtels de 3 à 5 étoiles ont enregistré des taux d'occupation allant jusqu'à 90%.

VNA/CVN