Emirates et Sun Group s'associent pour promouvoir le tourisme au Vietnam

Emirates, l'une des deux compagnies aériennes nationales des Émirats arabes unis, et Sun Group, l'un des plus grands conglomérats privés vietnamiens, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer le tourisme entrant au Vietnam et à stimuler la croissance du trafic passager grâce à une collaboration étroite.

En vertu de leur accord, Emirates et Sun Group coordonneront des campagnes marketing et promotionnelles conjointes pour positionner le Vietnam comme une destination de voyage de premier plan sur le réseau mondial de la compagnie aérienne. Les deux parties exploreront également les possibilités d'organiser des voyages de familiarisation pour les représentants des médias et les agents de voyages des marchés clés, afin de promouvoir la diversité de l’offre touristique vietnamienne. Elles soutiendront également les voyagistes de ces marchés grâce à des offres promotionnelles et des cadeaux.

Orhan Abbas, vice-président senior des opérations commerciales d'Emirates pour l'Extrême-Orient, a déclaré : "Nous avons considérablement intensifié nos opérations en Asie du Sud-Est et ajouterons de nouveaux vols hebdomadaires vers Dà Nang à partir de juin, faisant de cette ville notre troisième destination au Vietnam. Cette expansion reflète l'attrait touristique croissant du pays et notre engagement à offrir à nos clients davantage de connectivité et de choix. Notre partenariat avec Sun Group ouvrira de nouvelles perspectives pour faire découvrir la culture, le patrimoine et les paysages uniques du Vietnam à un public plus large."

Nguyên Vu Quynh Anh, directrice générale adjointe de Sun Group, a souligné : "Nous sommes convaincus que la nouvelle ligne d'Emirates vers Dà Nang aura un impact très positif, non seulement pour la ville, mais aussi pour l’ensemble du secteur touristique vietnamien."

Emirates assurera désormais 21 vols hebdomadaires vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, auxquels s’ajouteront, à partir du 2 juin, quatre vols hebdomadaires vers Dà Nang. Ces liaisons seront opérées en Boeing 777-300ER, avec une configuration à deux classes comprenant 35 sièges en classe affaires et 368 en classe économique.

Sun Group, leader du développement touristique au Vietnam, a été désigné meilleur groupe touristique intégré d'Asie par les World Travel Awards. Son partenariat avec Emirates renforce sa position d’acteur clé du secteur touristique mondial et contribue à promouvoir la culture ainsi que les destinations vietnamiennes à l’échelle internationale.

