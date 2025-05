Hanoï enrichit son offre touristique avec des expériences authentiques

Photo : CTV/CVN

Parmi les temps forts, on compte un festival culinaire au parc Thông Nhât, mettant en avant les spécialités régionales, et des spectacles de rue animés autour du lac Hoàn Kiếm le 1er mai.

Une exposition d’art intitulée "Hanoi en moi" est présentée au Musée des beaux-arts du Vietnam jusqu’au 5 mai.

Des visites guidées des sites historiques et culturels de Hanoï sont proposées à des prix promotionnels. Des activités sportives et récréatives de plein air, comme la course à pied, le vélo, le yoga et les jeux traditionnels, sont proposées dans les principaux parcs comme Thông Nhât et Yên So.

Le Service du tourisme de Hanoï a collaboré avec des entreprises et des organisations locales pour lancer une campagne de promotion du tourisme vert, renforcer la sécurité et la gestion de la circulation, et améliorer les espaces publics pour les visiteurs.

Une nouvelle installation artistique publique intitulée "Renouveau" a été inaugurée au jardin Cô Tân, près de l’Opéra de Hanoï , dans le cadre des efforts d’embellissement de la ville.

Photo : VNA/CVN

De nombreux produits touristiques, notamment des expériences culturelles, des écotours et des séjours bien-être, ont également été mis en place pour répondre à la demande croissante.

Pendant les vacances, la ville offrira gratuitement de l’eau, du lait et du pain aux visiteurs rendant hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée.

Grâce à une préparation minutieuse et à un riche programme d’événements, Hanoi souhaite offrir des expériences mémorables et renforcer son image de destination sûre, conviviale, de qualité et attractive.

Plus tôt en mars et avril, la capitale a accueilli la campagne Get on Hanoi 2025 au complexe du temple Hai Bà Trung, a participé au Salon international du tourisme (VITM) 2025 et a organisé le festival des cadeaux touristiques de Hanoï sur le thème Hanoi - Destination du patrimoine mondial dans la rue piétonne Trân Nhân Tông.

VNA/CVN