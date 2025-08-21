80 ans d’indépendance : le Vietnam mise sur la science et la technologie

Après 80 ans, le Vietnam s’impose comme un pays en développement dynamique, reconnu à l’international. La science et la technologie, forces motrices clés, jouent un rôle central dans son essor à l’ère nouvelle.

Photo : VNA/CVN

Au terme de 80 années marquées par de nombreux défis, le Vietnam s’est affirmé avec force, passant des difficultés de l’après-guerre au statut d’un pays doté d’un potentiel de développement, d’une intégration profonde et d’une position ainsi que d’un prestige international de plus en plus reconnus. La science et la technologie sont identifiées comme une force pionnière et constitueront un moteur essentiel du développement dans la nouvelle ère.

Attirer les fonds pour développer l’économie maritime

Selon le Professeur agrégé et Docteur Nguyên Chu Hôi, vice-président permanent de la Société vietnamienne de pêche (Vietnam fisheries Society - VINAFISH), également député de la XVe législature de l’Assemblée nationale, la mer a toujours été, au long de l’histoire de construction et de défense du pays, un espace vital pour la nation. Elle demeure aujourd’hui encore une source de subsistance pour les habitants des zones côtières et insulaires. Le Parti et l’État considèrent la mer comme un élément indissociable de la stratégie de développement socio-économique et de la garantie de la sécurité et de la défense nationales.

Il a souligné la nécessité de mettre en place des politiques novatrices afin d’attirer les scientifiques vietnamiens de l’étranger ainsi que les experts internationaux, en leur offrant les conditions favorables pour contribuer durablement. La science et la technologie, a-t-il estimé, ont besoin d’une politique de rupture capable de stimuler fortement la motivation et de valoriser les talents des chercheurs.

Photo : VNA/CVN

Pour l’avenir, il a proposé de poursuivre le développement durable de l’économie maritime, associé à la protection de l’environnement, en mettant en œuvre la Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Saisir les opportunités et surmonter les défis

Photo : VNA/CVN

Le Professeur et Docteur ès sciences Dang Huy Huynh, également Héros de la biodiversité de l'ASEAN et président du Conseil vietnamien des arbres patrimoniaux, a affirmé que la science vietnamienne avait apporté des contributions importantes durant la période de résistance comme dans la phase de reconstruction et de développement, avec des réalisations dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, les technologies de l’information, la biologie, la mécanique ou la recherche biomédicale.

Il a estimé que le développement durable devait concilier trois objectifs : économique, social et environnemental. Le gouvernement a réaffirmé le principe de "ne pas sacrifier l’environnement au profit de la croissance", s’orientant vers une économie verte, un mode de vie vert et une consommation verte.

Dans un contexte où la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont des moteurs de développement, l’État doit valoriser l’intelligence de la communauté scientifique dans l’élaboration des politiques et la gestion publique, tout en mettant en place des mécanismes d’incitation et de reconnaissance appropriés. Parallèlement, il est nécessaire de perfectionner le système juridique en matière de science et de technologie, en encourageant les organisations et les individus à proposer ou à commander des recherches, en liant les travaux scientifiques à la réalité et en renforçant l’intégration internationale.

VNA/CVN